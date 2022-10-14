За ціною всього від 1999 юанів (~10 000 грн), апарат оснащується чіпом Snapdragon 888, просунутою системою охолодження та екраном 144 Гц.

Відбувся анонс довгоочікуваної новинки Honor – бренд, що раніше належав Huawei, представив середньобюджетний ігровий смартфон в "гоночному" дизайні Honor X40 GT 5G.

Мабуть, пристрій є найпотужнішим на ринку за свою вартість. За ціною всього від 1999 юанів (~10 000 грн), смартфон оснащується процесором Snapdragon 888, просунутою системою охолодження та екраном 144 Гц.

Сам екран IPS характеризується діагоналлю 6,81 дюйма і відображає картинку в дозволі Full HD+. За живлення тут відповідає акумулятор місткістю 4800 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 66 Вт. На вибір покупців є дві модифікації телефону – 8/128 Гб і 12/256 ГБ.

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Що стосується фотоможливостей, то на тильній частині є три модулі: 50, 2 і 2 Мп. Селфі-камера –16 Мп. Також в конфігурації є адаптер NFC і бічний сканер відбитків пальців. В якості ОС виступає Android 12 з інтерфейсом Magic UI 6.1.

З інших особливостей гаджета варто відзначити технологію GPU Turbo X, яка підвищує продуктивність графічного процесора, знижує енергоспоживання в іграх і регулює температуру.

Купити Honor X40 GT 5G на старті продажів можна у версіях 8+256 ГБ і 12+256 ГБ за ціною 1999 юанів (~10 000 грн) і 2299 юанів (~11 800 грн) відповідно. Поки тільки в Китаї, але незабаром смартфон повинен з'явитися і на міжнародному ринку.

Раніше популярний сервіс тестування продуктивності пристроїв AnTuTu склав список найпотужніших Android-смартфонів, доступних на міжнародному ринку.

Серед топових смартфонів лідером виявився ROG Phone 6D Ultimate від ASUS – це перший смартфон на флагманському процесорі MediaTek dimensity 9000. Слідом за ним йдуть два представники лінійки Rog Phone 6 – 6 Pro і базова модель Rog Phone 6 відповідно.

Якщо ви в пошуках бюджетного смартфона, який не вдарить по кишені, ми ділилися добіркою найкращих смартфонів останніх років в ціновій категорії до 5000 грн.

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