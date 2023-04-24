Крім того, він отримав продуктивний процесор і тонкі рамки екрана.

Сімейство смартфонів Honor поповнила нова модель під назвою X50i. Це стильний середняк з тонкими рамками екрана і незвичайним дизайном камери.

Сьогодні поділ модуля на дві частини вже не є великою рідкістю, але в X50i виробник вирішив обіграти це трохи інакше. Головний сенсор основної камери характеризується роздільною здатністю 100 Мп, також є датчик глибини на 2 Мп і потрійний світлодіодний спалах.

Серед іншого, Honor X50i отримав:

екран 6.73' LTPS, 2388x1080 пікселів, 90 Гц;

процесор MediaTek Dimensity 6020;

8/12 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ накопичувача;

батарею 4500 мАг зі швидкою зарядкою 35 Вт;

Android 13 з інтерфейсом Magic UI 6.1.

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Також пристрій отримав плоскі бічні грані. На одній з них розташувався сканер відбитків пальців. Товщина корпусу - 7,48 мм. Виробник обіцяє, що X50i буде зберігати первісну швидкість роботи не менше 3 років.

Вартість базової версії X50i становить 1499 юанів (~8000 грн), варіант з 12 ГБ ОЗУ і 256 ГБ флеш-пам'яті оцінено в 1699 юанів (~9000 грн). Про глобальний реліз пристрою поки нічого не повідомляється.

Раніше портал Gizchina проаналізував ринок смартфонів преміум-класу вартістю менше ніж $500 (або 18 500 в грн) і склав топ з п'яти найкращих моделей. На першому місці опинився Realme GT Neo 5 – з кольоровою підсвіткою ззаду, пам'яттю на 1 ТБ і рекордно потужною зарядкою на 240 Вт.

Якщо бюджет менший, Gizchina склала аналогічний рейтинг, але для смартфонів середнього класу вартістю до $300. У список потрапили моделі від Poco, Redmi, Realme і менш відомої UMIDIGI.

Водночас УНІАН ділився рейтингом найкращих компактних смартфонів для покупки в 2023 році. Вони не займуть багато місця в кишені і підійдуть для повсякденних завдань, а також розваг.

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