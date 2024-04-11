Він був запущений ще у 2018 році і весь цей час знаходиться у стадії бета-тестування. Тепер його може завантажити кожен охочий.

Через понад 5 років після виходу тестової версії автори Beeper оголосили про офіційний випуск свого месенджера для всіх охочих. Його фішка у тому, що він об'єднує більшість популярних платформ для обміну повідомленнями в одному зручному додатку.

По суті, Beeper – це своєрідний хаб для месенджерів, що об'єднує 14 головних месенджерів, окрім iMessage. Хоча з огляду на тиск на Apple з боку Євросоюзу та уряду США, є висока ймовірність, що iMessage теж незабаром з'явиться в списку підтримуваних сервісів. Наразі перелік має такий вигляд:

Facebook Messanger

Telegram

Signal

Whatsapp

Instagram

LinkedIn

Slack

Discord

Twitter

Google Chat

IRC

Matrix Відео дня

SMS- і RCS-повідомлення

Окрім своєї основної функції об'єднання акаунтів, Beeper пропонує глобальний пошук за всіма чатами, архівування діалогів, "бульбашкові" оповіщення, пересилання зображень і відео та всі інші можливості, характерні для сучасних месенджерів.

Завантажити Beeper можна безкоштовно на Android, iOS, iPadOS, macOS, Linux, Windows і ChromeOS-пристрої.

Зазначимо, що через WhatsApp теж можна буде писати користувачам інших месенджерів. У бета-версії додатка вже є сумісність із Telegram і Discord, а пізніше з'явиться підтримка взагалі всіх месенджерів: Viber, iMessage, Signal та інших.

Цю функцію розробили через антимонопольний закон ЄС, який зобов'язує Meta впровадити сумісність різних месенджерів. Її запуск має відбутися найближчим часом. Можливо, щось подібне з'явиться і в Telegram, а також інших сервісах обміну повідомленнями.

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