Ця функція вже давно є в Telegram і різних стримінгових сервісах, на кшталт Netflix і YouTube.

Незважаючи на те, що WhatsApp є найпопулярнішим месенджером у світі, в ньому все ще відсутня низка звичних нам функцій. Як, наприклад, швидке перемотування відео всередині повідомлень – ця опція з'явилася тільки зі свіжим оновленням, повідомляє портал Neowin.

Тепер, крім перетягування повзунка за шкалою, перемотати ролик можна, двічі натиснувши на край екрана. Так користувачам буде значно зручніше шукати потрібний кадр. Однак на відміну від інших додатків, перемотування відео у WhatsApp обмежене 10 секундами.

Також WhatsApp розширив й іншу важливу опцію – Відеоповідомлення. Відтепер запускати та надсилати кружечки можна довгим натисканням кнопки камери. Раніше це було можливо тільки через кнопку мікрофона в користувацькому інтерфейсі чату.

Відео дня

Месенджер Цукерберга працює над іншими функціями, включно зі швидким обміном файлами з людьми поблизу та анімованими стікерами. Також скоро користувачам стане доступний чат-бот зі штучним інтелектом.

Через WhatsApp скоро можна буде писати користувачам Telegram

У бета-версії застосунку ще в січні з'явився новий розділ, у який можна додавати чати з інших месенджерів. Поки що є сумісність із Telegram і Discord, а пізніше з'явиться підтримка взагалі всіх месенджерів: Viber, iMessage, Signal та інших.

Цю функцію розробили через антимонопольний закон ЄС, який зобов'язує впровадити сумісність різних месенджерів. Її запуск має відбутися найближчим часом. Можливо, щось подібне з'явиться і в Telegram, а також інших сервісах обміну повідомленнями.

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