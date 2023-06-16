Смартфони залили газованою водою, а потім ще й заморозили прямо у воді.

Більшість сучасних флагманських смартфонів демонструють топовий захист від води та пилу, що підтверджують різні тести. Але автор ютуб-каналу TechDroid вирішив влаштувати деяким моделям куди серйозніше випробування.

Зазвичай виробники смартфонів на своїх промостраницах вказують, що їх пристрої здатні витримувати пів години, годину або навіть добу під водою. Однак зазвичай йдеться про чисту воду без домішок. У реальних же сценаріях користувачі нерідко заливають свої гаджети колою, кавою та іншими рідинами.

Тому ентузіаст заради експерименту повністю занурив iPhone 14 Pro Max, Galaxy S23 Ultra та Xiaomi 13 Ultra в лимонад, потім додав тоніка, після чого поставив місткість в морозильник на 6 годин.

Як виявилося, подібні випробування сучасним смартфонам-флагманам байдужі: всі "піддосліді" залишилися повністю працездатні, ба більше, вони не зазнали навіть мінімальних пошкоджень. Також показово, що функція Always on Display продовжувала працювати навіть під льодом.

Зрозуміло, повторювати подібні тести зі своїм смартфоном не рекомендується. Але це випробування наочно показало, що сучасні флагмани не вбити солодкою рідиною або заморожуванням.

А в одному з попередніх тестів найкращі смартфони 2023 року порівняли в тесті на автономність. З усіх смартфонів найдовше "прожив" Asus ROG Phone 7, попри те, що він вважається ігровим девайсом. Також топову автономність показали гаджети Honor і OnePlus.

Водночас УНІАН ділився лайфхаком, як визначити, чи є на телефоні функція вологозахисту. Для цього необов'язково опускати його в воду – допоможе спеціальний додаток.

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