Чемпіоном "автономності" став пристрій Asus, який випереджає свого найближчого конкурента на годину.

Сьогодні одним з найважливіших параметрів смартфона є його час автономної роботи. На YouTube-каналі The Tech Chap вийшло масштабне порівняння автономності актуальних флагманів від iPhone до Vivo з метою з'ясувати, який з них довше за інших тримає заряд.

Серед них були OPPO Find X6 Pro, Vivo x90 Pro, OnePlus 11, iPhone 14 Pro Max, Xiaomi 13 Pro, Google Pixel 7 Pro, Honor M5 Pro, Samsung Galaxy S23 Ultrа та Asus ROG Phone 7. В ході тесту смартфонами користувалися, як зазвичай: YouTube, ігри, соцмережі, камера. Додатки міняли кожні 15 хвилин.

Автор зазначає, що він використовував для тестування не нові смартфони, але всі вони були випущені недавно і ще не встигли втратити максимальну ємність акумуляторів. Для чесного порівняння автор також виставив на всіх смартфонах ідентичні настройки яскравості і частоти оновлення.

Відео дня

З усіх смартфонів найдовше "прожив" Asus ROG Phone 7, попри те, що він вважається ігровим девайсом. Час роботи у нього становило 11 годин 45 хвилин.

На другому місці опинився Honor M5 Pro з часом автономної роботи 10 годин 45 хвилин, на третьому – OnePlus 11 з 10 годинами і 24 хвилинами.

Далі розташувалися Galaxy S23 Ultra (9 годин 43 хвилини) iPhone 14 Pro Max (9 годин 41 хвилина) і Xiaomi 13 Pro (9 годин 36 хвилин).

Серед аутсаудерів виявилися Vivo x90 Pro (9 годин 30 хвилин) і OPPO X6 Pro (9 годин 23 хвилини), а слабкіше всіх заряд тримає Google Pixel 7 Pro (8 годин 51 хвилина).

Як збільшити "життя" батареї смартфона

В середньому, батарея телефону починає застарівати через 2-3 роки, але кілька важливих правил дозволять збільшити термін служби акумулятора вашого гаджета.

Насамперед уникайте повного розряду-заряду батареї. Оптимальний варіант – заряджати телефон, коли рівень заряду досягне 20-30%, а знімати його з зарядки на 80-85%. Це допоможе зберегти життєвий цикл акумулятора.

З інших моментів: не перегрівайте телефон, завжди використовуйте оригінальний зарядний пристрій і пам'ятайте, що швидкі зарядки шкодять акумулятору. Більше про те, як правильно заряджати смартфон у 2023 році, читайте в нашій замітці.

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