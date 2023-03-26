Вона може повністю зарядити смартфон всього за п'ять хвилин.

Xiaomi вже приступила до масового виробництва першої в світі 300-ватної зарядки для смартфонів. Першим таку зарядку повинен отримати один з майбутніх апаратів суббренду Redmi, а це означає, що він не буде дуже дорогим.

Про це повідомляє Gizmochina з посиланням на відомого китайського інсайдера Digital Chat Station. Коли саме нова технологія стане доступна в масовому продукті, невідомо, але, за словами джерела, відповідний смартфон "вже не за горами".

Минулого місяця компанія продемонструвала модифіковану версію Redmi Note 12 Pro+, в якій реалізована надшвидка зарядка потужністю 300 Вт. На відео показано, як вона повністю заряджає смартфон всього за п'ять хвилин, а за дві хвилини можна бігти на роботу з 50% заряду.

А тим часом володарем найшвидшої зарядки на ринку смартфонів залишається realme GT Neo 5, який підтримує потужність 240 Вт – всього за 80 секунд набираються перші 20%, а повний заряд займає 9 хвилин.

Що цікаво, на вибір покупцям доступно дві версії GT Neo 5: 4600 мАг з тією самою рекордною зарядкою 240 Вт і 5000 мАг з зарядкою 150 Вт. У другому випадку смартфон заряджається до 100% за 16 хвилин.

Realme GT Neo 5 вже надійшов у продаж у Китаї. Версія зі швидкою зарядкою 240 Вт коштує 3199 юанів (~17 300 грн), з зарядкою 150 Вт – 2499 юанів (~13 000 грн). Пізніше смартфон добереться до Європи.

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