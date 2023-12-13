Зокрема, американська корпорація Microsoft є експертом у розслідуванні першоджерела проблеми.

Американські технологічні компанії Microsoft, Cisco та шведська Ericsson допомагають українській телекомунікаційній компанії "Київстар" відновити роботу після масштабної кібератаки.

"Дуже багато ми співпрацюємо з Microsoft, Cisco, Ericsson. Насправді це глобальна команда, яка залучена до вирішення цього кейсу", – повідомив СЕО компанії Олександр Комаров в інтерв’ю Forbes.

За його словами, компанія Ericsson залучена у відновлення інфраструктури. Microsoft є експертом у розслідуванні, щоб зрозуміти першоджерело проблеми.

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"Cisco – це наш постачальник усіх систем кіберзахисту. Щоб підняти цей периметр і захистити, нам допомагає Сisco як наш найбільший провайдер послуг", – додав Комаров.

Збій у роботі "Київстар": що відомо

12 грудня вранці абоненти компанії повідомили про проблеми зі зв'язком: вони не могли телефонувати та користуватися інтернетом, тим часом сайт оператора не працював.

У "Київстар" пояснили, що мережа зазнала потужної хакерської атаки, основною метою якої було руйнування інфраструктури, що хакерам частково вдалося досягти.

Пізніше у мonobank також заявили про масовану DDoS–атаку, а також Lifecell та Vodafone заявили про велику кількість звернень на фоні інциденту.

Вчора Служба безпеки України вже відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на "Київстар". Одна із версій, яку досліджують слідчі СБУ, – за хакерською атакою можуть стояти спецслужби РФ.

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