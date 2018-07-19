З початку року на Тернопіллі створили 3,5 тисячі нових робочих місць

Тернопілля нині вийшло на провідні позиції в Україні за рейтингом інвестиційної привабливості. І тепер головна проблема зводиться до бажання самих людей працювати уцьому напрямку.

З початку року на Тернопіллі створили 3,5 тис. нових робочих місць, зареєстровано понад 1,5 тис. нових суб’єктів господарювання.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це в інтерв’ю Новій Тернопільській газеті повідомив голова Тернопільської обласної держадміністрації (ОДА) Степан Барна. Він також додав, що в області істотно зросли обсяги залучених іноземних інвестицій.

«Мені приємно констатувати значне збільшення іноземних інвестицій натериторії області за останній час. Якщо з 1991 до 2017 року на територію області надійшло 45,3млн дол. іноземних інвестицій, то за один 2018 рік ми можемо показати більший притік капітальних інвестицій за усі попередні роки незалежності. Очікуємо серйозне надходження інвестицій у сфері АПК, де будуть відкриті нові інфраструктурні та переробні об’єкти. Пріоритетом для нас також євідкриття нових промислових підприємств, які дадуть можливість зменшитирівень безробіття в області і працевлаштувати велику кількість людей. Прикладом такого підприємства є «СЕ «Бортнетце», яке кілька тижнів томувідкрило вже другу чергу виробничих потужностей у Чорткові (а це близько10 тис. кв м робочих приміщень), що дасть можливістьвиготовляти на цьому підприємстві комплектуючі для автомобілів «Порше».Таким чином підприємство створило понад 1100 робочих місць, а на черзі – ще тисяча робочих місць», – сказав Барна.

Перспективним напрямком, за його словами, також є розвитокальтернативних джерел енергії на території області, наприклад, розміщеннясонячних батарей та вітрових електростанцій. Таких проектів ниніреалізовується на території області близько десятка. Один із них – у Заліщицькому районі, на загальну суму понад $50 млн.

«Тернопілля нині вийшло на провідні позиції в Україні за рейтингом інвестиційної привабливості. І тепер головна проблема зводиться до бажання самих людей працювати уцьому напрямку. Ми пояснюємо представникам об’єднаних територіальнихгромад (а в області уже створено 42 ОТГ), що не варто чекати, поки хтосьприйде і щось почне у вас робити, необхідно самим створювати інвестиційніпропозиції та нормальні умови для роботи. Для нас цікаво, щоб на територіїгромад створювалися індустріальні парки, обслуговуючі кооперативи,облаштовувалися сади та розвивалися інші напрямки, які даватимутьможливість розвиватися громадам та створювати нові робочі місця», – зазначив керівник області.

Він також додав, що влада області також зараз докладає зусиль для того, щоб заприкладом Польщі, стимулювати жителів області вкладати зароблені в Італії, Іспанії та іншихрозвинутих країнах кошти в економіку області.