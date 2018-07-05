На Тернопільщині школярі, які здали ЗНО на 200 балів, отримали від голови ТОДА іменні годинники та грошові премії (фото)
На Тернопільщині школярі, які здали ЗНО на 200 балів, отримали іменні годинники та грошові премії.
Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, загалом в області на 200 балів окремі предмети на ЗНО здали 4 школярів: випускниця Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов (Катерина Симко), випускниця минулих років Діана Cавків, випускник Бучацького колегіуму ім. Святого Йосафата Ярослав Нечесний, випускниця Ковалівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Монастириського району Марія Чупа.
Під час зустрічі з Нечесною та Чупою голова ТОДА Степан Барна побажав їм подальших успіхів у навчанні при добутті вищої освіти і подарував їм іменні годинники, а також премії у розмірі 2 тис. грн, виділені з обласного бюджету.
«Я дякую вам від імені Тернопілля за те, що ви є прикладом того, якими мають бути випускники навчальних закладів нашої області. Для нас важливо, щоб ті результати, які ви сьогодні демонструєте і в хімії, і в біології, були спрямовані на розвиток нашого краю. Дякую вашим вчителям та навчальним закладам за те, що забезпечили вам належні умови навчання. Водночас, для мене дуже важливо, щоб у майбутньому ви мали можливість реалізувати себе у Тернопільській області навчаючись тут та працюючи», – сказав Барна.
Окрім чотирьох школярів, які здали ЗНО на 200 балів, ще понад 400 випускників отримали 190 і більше балів. За підсумками ж зовнішнього незалежного оцінювання Тернопільщина область зайняла третє місце.