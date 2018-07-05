На Тернопільщині школярі, які здали ЗНО на 200 балів, отримали від голови ТОДА іменні годинники та грошові премії (фото)

Загалом в області на 200 балів окремі предмети на ЗНО здали 4 школярів.

На Тернопільщині школярі, які здали ЗНО на 200 балів, отримали іменні годинники та грошові премії.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, загалом в області на 200 балів окремі предмети на ЗНО здали 4 школярів: випускниця Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов (Катерина Симко), випускниця минулих років Діана Cавків, випускник Бучацького колегіуму ім. Святого Йосафата Ярослав Нечесний, випускниця Ковалівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Монастириського району Марія Чупа.

Під час зустрічі з Нечесною та Чупою голова ТОДА Степан Барна побажав їм подальших успіхів у навчанні при добутті вищої освіти і подарував їм іменні годинники, а також премії у розмірі 2 тис. грн, виділені з обласного бюджету.

«Я дякую вам від імені Тернопілля за те, що ви є прикладом того, якими мають бути випускники навчальних закладів нашої області. Для нас важливо, щоб ті результати, які ви сьогодні демонструєте і в хімії, і в біології, були спрямовані на розвиток нашого краю. Дякую вашим вчителям та навчальним закладам за те, що забезпечили вам належні умови навчання. Водночас, для мене дуже важливо, щоб у майбутньому ви мали можливість реалізувати себе у Тернопільській області навчаючись тут та працюючи», – сказав Барна.

Окрім чотирьох школярів, які здали ЗНО на 200 балів, ще понад 400 випускників отримали 190 і більше балів. За підсумками ж зовнішнього незалежного оцінювання Тернопільщина область зайняла третє місце.