На Тернопільщині відкрили чергову поліцейську станцію (Фото)

Працівники новоствореної поліцейської станції обслуговуватимуть майже 9 тис. осіб, які входять до складу Золотниківської територіальної громади.

На Тернопільщині у Золотниках Теребовлянського району відкрили чергову поліцейську станцію.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, працівники новоствореної поліцейської станції обслуговуватимуть майже 9 тис. осіб, які входять до складу Золотниківської територіальної громади.

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«Таких послуг безпеки має якомога більше отримати жителів Тернопільської області. В першу чергу через реалізацію цього проекту в усіх об'єднаних територіальних громадах нашого краю, які мають достатній розвиток та перспективу і хочуть розвиватися. Право людей на безпеку - питання номер один для усіх», – сказав під час відкриття станції голова ТОДА Степан Барна.

Працюватиме поліцейська станція в центрі з надання адміністративних послуг. Там правоохоронцям виділили два кабінети. Ремонт, меблі та обладнання закупила територіальна громада.

Начальник обласного управління поліції подякував усім за допомогу та підтримку.

«Три роки пройшло і поліція стала на ноги. Ви бачите, що поліцейські, які допомагатимуть вашій громаді, забезпечені сучасним автомобілем, формою та зброєю, а також камерами нагрудного спостереження й планшетами», – зауважив Богомол.

За його даними, станція оснащена оргтехнікою та сервером, на який надходитиме відео з камер спостереження. Щодоби на чергування заступатиме озброєний екіпаж поліції і цілодобово охоронятиме спокій мешканців двадцяти одного населеного пункту Теребовлянщини.

Відкриття наступних поліцейських станцій заплановані цього року у Чортківському, Борщівському, Збаразькому та Підволочиському районах.