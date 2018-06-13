"Підсунув свиню": жителі райцентру борються з фермером через нестерпний сморід

До кінця 2015 року власник ТОВ «Агро-Ланівці» зобов’язувався вивезти свиней із відкритої без усіх необхідних дозволів свиноферми, однак обіцянки не дотримався. Відповідно з грудня люди вдалися до радикальних дій, блокуючи доставку кормів на підприємство.

При цьому навіть перекрили на сім годин міжнародну трасу, аби привернути увагу до своєї проблеми.

Люди скаржаться на сморід, яким просякнуте все місто. Найбільш нестерпні умови з потеплінням, особливо влітку. Навіть в будинках неможливо сховатися від неприємного запаху, оскільки ним просякнуті усі кімнати, каже депутат Ланівецької міськради, один з активістів, який домагається закриття ферми Олег Довгалюк.

Керівництво області та депутати облради заявляють про підтримку позиції активістів.

При цьому в ОДА зазначають, що мимоволі стали заручниками ситуації. Адже свого часу дозвіл на реконструкцію закинутої ферми дала Ланівецька міська рада, яка зараз самоусунулася від вирішення конфлікту.

«Маємо почати з притягнення до відповідальності посадових осіб місцевої влади Ланівців, яка приймали рішення про відновлення тваринницьких ферм 25 жовтня 2013 року. Маємо ставити питання тодішньому голові райадміністрації. Також є питання до власника свиноферми. Адже підписувати документ, що до 7 грудня ми забираємось, а потім нічого не робити – це неправильна позиція», – каже голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

Ланівчанам, які учора приїхали на сесію облради, він пообіцяв, що їхнє питання буде розглянуто першим на наступному пленарному засіданні.

Саме тоді депутати заслухають робочу групу при ОДА, яка працює над вирішенням конфлікту. ЇЇ було створено весною 2015 року після перших акцій протесту у місті.

Тоді було з’ясовано, що ферма, на місці якої збудували свинокомплекс, не працювала 10 років. Відповідно Ланівці розбудовувалися в її напрямку. І санітарні норми, які були діючими на час будівництва ферми, уже не чинні тепер, оскільки деякі житлові будинки розташовані в безпосередній близькості.

Також виявилося, що ТОВ «Агро-Ланівці» не має дозволів на введення в експлуатацію та на шкідливі викиди.

Відтак весною робочою групою було підписано угоду з керівником ТОВ «Агропродсервіс» Іваном Чайківським, якому належить і ТОВ «Агро-Ланівці», що до 7 грудня 2015 року він вивезе усіх свиней і припинить функціонування свиноферми, натомість перепрофілює її у зерносховище. Однак обіцянки фермер не дотримав.

Із 10 тис свиней було вивезено орієнтовно трохи більше половини.

«Скільки лишилося свиней ми точно не знаємо, бо підприємство цю цифру приховує. Іван Чайківський пояснює, що не зумів вивезти всіх свиней, оскільки не встиг збудувати новий свинокомплекс і вивезти тварин йому нікуди. Тому просить дати час до вересня 2016 року. Громада цієї пропозиції не сприймає і наполягає на закритті ферми», – зазначив заступник голови ОДА Іван Крисак.

При цьому наголосив, що облдержадміністрація не має важелів, щоб закрити свинокомплекс. Мовляв, лише за рішенням суду можливо силовим методом вивезти усіх свиней.

Активісти окрім влади області апелюють і до правоохоронців. Учора на сесії облради вони звинуватили поліцію, що та затягує розслідування у численних провадженнях, які були відкриті з часу конфлікту.

Зокрема, щодо забруднення навколишнього середовища, підпалу намету активістів, які блокують заїзд на свинокомплекс, створення стихійного скотомогильника, виявленого в полі неподалік ферми у грудні.

Заступник начальника слідчого відділу обласного управління Нацполіції Сергій Осадца пояснив УНІАН, що наразі все залежатиме від результатів експертиз, які доводиться чекати досить довго.

«Обласна екологічна інспекція оцінила завдані свинофермою збитки довкіллю орієнтовно у 2 тис. грн і вказала, що ферма не несе загрози здоров’ю людей. Ми ставимо це твердження під сумнів, тому 11 листопада призначили інженерно-екологічну експертизу. Проблема у тому, що її проводять лише 2 експерти із Києва і на час нашого подання ми були 60-ті у черзі», – пояснив Осадца.

Він також розповів, що правоохоронці намагалися провести архітектурно-будівельну перевірку, однак їх не пустили на свинофрему. А коли спробували добитися цієї можливості через райсуд, то судді стали на бік підприємства.

Водночас Сергій Осадца підкреслив, що у будь-якому разі завершення розслідування кримінального провадження проблему в Ланівцях не вирішить.

«Санкція статті ст. 241 ККУ (забруднення атмосферного повітря) передбачає штраф. Тобто якщо ми і доведемо вину, фермер заплатить штраф, але сморід від цього нікуди не зникне», – наголосив заступник начальника слідчого управління.

Наразі Ланівчани продовжують блокувати дорогу на свинокомплекс, унеможливлюючи доставку кормів і таким чином стимулюючи фермера дотриматися обіцянки.

При цьому розраховують і на депутатів облради, вірячи, що ті своїм рішенням зможуть вплинути на закриття свиноферми.