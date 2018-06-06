"Основний інстинкт" студентів з Іраку перетворив на драму життя інших

У ректораті переживають, що пристрасті, які розгорілися довкола статевих зносин жителів Іраку з неповнолітніми дівчатами 12 та 13 років, можуть призвести до мільйонних збитків як для університету, так і для міста.

Студенти налякані людьми в балаклавах

Один з підозрюваних вже встиг покинути Україну. Це викликало невдоволення місцевих націонал-радикалів, які, аби привернути увагу до проблеми, провели минулого тижня у Тернополі Марш честі. Люди у балаклавах з прапорами «Правого сектору» та організації «Сокіл» пройшлися від головного корпусу медуніверситету до обласної прокуратури, де висловили свій протест проти затягування розслідування.

Завершився захід під гуртожитком, де проживають іноземці. Учасники акції протесту палили димові шашки, на адресу студентів лунали не надто приємні слова.

В результаті серед закордонних студентів зараз панує страх та пригнічення, скаржаться в ректораті.

В результаті серед закордонних студентів зараз панує страх та пригнічення, скаржаться в ректораті. У виші також побоюються, що після «фаєр-шоу» привабливість Тернополя для іноземців, які планували тут навчатися, може різко впасти. А це – втрати на мільйони доларів.

Педофілів відрахували, але потерпають інші

Неповнолітніх дівчат виявили у Тернополі в грудні. У соцмережах з’явилася інформація, що араби з Івано-Франківська передали їх своїм тернопільським друзям для сексуальних розваг.

Правоохоронці виявили двох дівчат на одній з квартир. Слідчих намагалися переконати, що неповнолітні їхали на схід України, однак зійшли з автобуса у Тернополі. Після цього, мовляв, жителі Йорданії, які розбещували цих школярок в Івано-Франківську, уже підшукали їм нічліг у своїх тернопільських товаришів з Іраку. Втім, як виявилося, двоє студентів Тернопільського медуніверситету «ночували» з дівчатами доволі активно, «наночувавши» на кримінальні провадження.

«Університет засуджує аморальну поведінку, такі речі недопустимі. Ми нікого не прикриваємо. 2 лютого двох громадян Іраку було відраховано з вузу за порушення умов контракту. Одного – з 4-го курсу, другого – з 5-го. Якщо їх вина буде доведена, вони повинні відповідати перед законом», – каже ректор медуніверситету ім. Горбачевського Михайло Корда.

Водночас він висловив стурбованість тим, що через пристрасті довкола двох збоченців тепер потерпають інші іноземці.

«У місцевих ЗМІ оприлюднили фото студента, який взагалі не винен. Просто у нього прізвище співзвучне із фігурантом справи. Він зараз плаче, боїться на вулицю вийти, бо з нього зробили педофіла. А він староста, гарно вчиться, з інтелігентної сім’ї», – розповідає ректор.

Загалом у виші навчається 1,5 тис. іноземних студентів. За навчання вони платять по 4,1 тис доларів у рік.

Загалом у виші навчається 1,5 тис. іноземних студентів. За навчання вони платять по 4,1 тис доларів у рік.

«Українські студенти платять в рази менше, 600-700 доларів у рік. Ця ціна не покриває витрат на їхнє навчання, держава цих затрат теж не покриває. Фактично ми маємо змогу навчати за таку ціну українців за рахунок студентів-іноземців», – стверджує Михайло Корда.

Після того, як студенти оприлюднили в соцмережах фото пікету під своїми вікнами в гуртожитку, бажаючих їхати навчатися до Тернополя може поменшати, переживають у виші. Ректор підкреслює, що від цього тоді програє і саме місто, адже іноземці окрім плати за навчання ще наймають квартири, платять за різні послуги та товари, відвідують розважальні заклади.

«Якби зараз забрати іноземних студентів, частина таксистів стане безробітними. І якщо почнуться погроми через якихось, вибачте, двох придурків, які повинні бути наказані, то хто від цього виграє? Студенти-іноземці стривожені і збентежені. Вони добре вчаться, беруть участь в благодійних проектах, дехто навіть ліпить вареники для воїнів АТО. І студенти питають: чому у мене під вікном палять димові шашки, в чому наша вина? Це при тому, що в даному гуртожитку взагалі не проживають юнаки з арабських країн», – наголошує ректор.

Для пошуку підозрюваних готові залучати Інтерпол

У поліції запевняють, що доклали максимум зусиль, аби довести вину арабів-педофілів. Принагідно пояснили, чому одному із підозрюваних вдалося втекти.

«Один з студентів під час канікул в середні січня покинув Україну, коли він ще не мав статусу підозрюваного. Бо щоб повідомити про підозру нам необхідно було зібрати необхідні докази, провести експертизи. Дівчата самі – з Івано-Франківська, вони неповнолітні, все це затягнуло процес збору доказової бази. Вже у лютому було підготовлено і погоджено з прокуратурою повідомлення про підозру двом іноземцям», – розповів заступник начальника слідчого відділу обласного управління Нацполіції Сергій Осадца.

Щодо одного з жителів Іраку відкрили провадження за ст. 156 Кримінального кодексу України (розбещення неповнолітніх), щодо другого – за ст. 155 (статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості).

Щодо одного з жителів Іраку відкрили провадження за ст. 156 Кримінального кодексу України (розбещення неповнолітніх), щодо другого – за ст. 155 (статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості).

«Зараз їх розшукуємо. Один десь ще є в Україні, кордон він не перетинав. Якщо не знайдемо, обидва підозрювані будуть оголошені в міжнародний розшук із залученням Інтерполу», – повідомив про перспективи даних кримінальних проваджень начальник обласного управління НП Олександр Богомол.

Андрій Вацик