Поліцейське ноу-хау Тернопільщини впроваджуватимуть по всій Україні

Спочатку, коли в період реформування міліції через скорочення кадрів бракувало правоохоронців, виникла ідея зі створення груп швидкого реагування для оперативного виїзду на події.

Згодом вона переросла у створення поліцейських станцій. Це своєрідні райвідділи у великих містечках та селах, в яких працює 8-10 поліцейських. Вони забезпечують патрулювання, виїзди на виклики в прилеглі населені пункти, профілактику наркоманії, працюють над недопущенням незаконної торгівлі підакцизними товарами.

На станціях немає слідчих, експертів, вузькопрофільних фахівців на кшталт кінологів чи вибухотехніків. У всьому решта поліцейські станції фактично виконують функції райвідділу поліції, але безпосередньо на місці.

«Постійна присутність поліцейських забезпечує значно більший ефект, ніж приїзд дільничного з певною періодичністю. Окрім цього, ставку робимо на місцевих. Поліцейському вже не доводиться годину добиратися на роботу, а потім годину – додому, що теж впиває на ефективність їх праці. Раніше ми бачили, що на виклики у віддалені від райцентру селища міліція їхала не так швидко, як нам хотілося. Із запровадженням поліцейських станцій це питання зняте», – каже в. о. начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол.

Він зізнається, що втілював свою ідею на власний ризик. Про задум спочатку не інформував керівництво, водночас діяв, не виходячи за рамки наданих йому повноважень. Коли ж стало очевидним, що перша поліцейська станція себе виправдала, під час приїзду до Тернополя на урочисту присягу патрульної поліції голови Національної поліції Хатії Деканоідзе, Богомол розповів їй про експеримент.

Завдяки станціям – ефективніша захищеність

Вже через місяць Деканоідзе прибула на відкриття поліцейської станції у Почаєві, при цьому вручила трьом станціям нові автомобілі Renault Duster.

«Ми бачимо успішний приклад співпраці поліції та місцевої територіальної громади. Я сподіваюся, що незабаром такі ж станції з’являться у кожному містечку нашої держави, бо люди повинні почувати себе у безпеці та захищеними», – зазначила тоді Деканоідзе.

Поліцейські станції наразі створюють в об’єднаних територіальних громадах. Саме громада надає відремонтоване приміщення для станції, меблі, оргтехніку, пальне. Поліція ж свого боку забезпечує правоохоронців, спецзасоби, зброю, автомобіль.

«Наразі проситимемо в громад забезпечити другий автомобіль, оскільки бачимо, що одного замало. Розраховуємо, що громадам вдасться закупити другий автомобіль для поліцейських станцій за кошти Фонду регіонального розвитку. Також ведемо переговори з консультаційною місією ЄС щодо передачі станціям кількох сучасних автомобілів», – розповів Олександр Богомол.

За його словами, розмір видатків від запровадження станцій не змінився. Поліцейські отримують зарплату в рамках бюджету, який виділений на правоохоронну систему. Фактично, було внесено лише зміни до структури райвідділів, звідки частину працівників перевели на роботу на поліцейські станції.

Людям доводиться звикати до порядку

Перша станція на Тернопільщині запрацювала 4 березня у селищі Золотий Потік Бучацького району.

В тамтешній об’єднаній громаді, яка налічує 11 тисяч жителів, постійну присутність правоохоронців відчули одразу. Окремі люди вже навіть нарікають на появу поліцейської станції, адже доводиться привчатися до порядку.

«Насамперед нам нарешті вдалося запровадити централізований вивіз сміття. Раніше місцеві вивозили сміття по лісах та посадках. Поліцейські почали за це систематично штрафувати. Люди побачили, що так далі робити не вдасться, почали укладати договори на вивезення сміття. Робимо це уже централізовано. Більше того, взялися і за очистку стихійних сміттєзвалищ», – розповідає голова громади Золотого Потоку Ростислав Кушик.

Він також відзначив, що з появою поліцейських молодь переслала «гасати» на автомобілях вулицями селища, раптово «зникли» цигани, які систематично таборували поруч і випрошували в людей харчі, а могли видурити і щось цінніше.

«Спритники-закупівельники, які любили скористатися тим, що старенькі не орієнтуються в цінах на металобрухт або на худобу, уже до нас не зачасчають. Була крадіжка побутової техніки – за добу розкрили. Ми виділили кошти на пальне, то поліцейські навіть вночі виїжджають на патрулювання. Загалом люди задоволені, але є й такі, які ображаються, бо попалися на вивозі сміття в посадку і змушені були платити штраф», – ділиться враженням від роботи місцевої поліцейської станції голова громади.

Загалом на Тернопільщині діє уже 5 поліцейських станцій. До кінця червня заплановано відкрити ще 12.