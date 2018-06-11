Тернопільщина продовжує популяризувати свої принади, цього разу – з допомогою ралі ретроавтомобілів

Організовані Свята замків показали, що історичні пам’ятки області є цікавими для туристів і з інших областей. Водночас на цьому в ТОДА вирішили не зупинятися і спільно з громадськими активістами влаштовують ралі ретроавтомобілів «Золота підкова – дорогами Пінзеля», яке відбудеться 8-9 жовтня.

Іноземців хочуть здивувати роботами Іоанна Пінзеля

«Тернопілля – дуже цікавий край для туристів. Доносимо цю інформацію як до жителів інших регіонів України, так і іноземців. Особливо хочемо привернути увагу до малих міст, які є не менш цікавими, ніж уже розкручені міста, відомі широкому загалу», – каже начальник відділу туризму ОДА Назар Яврський.

Під час ралі його учасники проїдуть за маршрутом Тернопіль-Микулинці-Підзамочок-Бучач-Рукомиш-Теребовля-Тернопіль. Участь у автопробігу візьмуть й іноземці. Загалом очікується 40-60 ретроавтомобілів.

«Минуло року виникла ідея вшанувати видатного скульптора Іоанна Пінзеля, який творив на Тернопільщині. Його скульптури викликають чималий інтерес, свідченням чого є виставка робіт скульптора у Луврі у 2012 році. Цього року мистецтвознавець Віра Стецько, яка вивчала і популяризувала творчість Пінзеля, спочила у Бозі. І наш автопробіг ми присвячуємо також їй, це як продовження справи, якою вона жила останнім часом», – зазначає голова ГО «Туристична асоціація Тернопілля» Наталя Волощук.

Загалом учасники ралі проїдуть 164 км. В містах та містечках вони робитимуть зупинки, щоб місцеві жителі могли сфотографуватися біля ретроавтомобілів, поспілкуватися з їх власниками. Водночас учасники пробігу зможуть оглянути старовинні замки та храми в даних населених пунктах, а також скульптури Іоанна Пінзеля і печерний монастир, а потім розповісти про побачене своїм друзям та знайомим.

Співорганізатор заходу, віце-президент львівського клубу ЗАЗ-«Козак» Роман Фернеза розповів, що перший подібний автопробіг з метою популяризації туристичних принад Львівщини клуб провів у 2010 році. З того часу ралі вийшло за межі області і стало міжнародним, на нього щороку приїздять поляки, німці, литовці, білоруси.

«У цьому ралі зокрема братиме участь білорус Анатолій Маслов, який нещодавно на своєму ЗАЗ-966 проїхав за маршрутом Пекін-Париж, в тому числі по багатокілометрових ділянках бездоріжжя. Автопробіг на Тернопільщині стане останнім для даного автомобіля, після цього його відправлять в музей», – розповів Роман Фернеза.

Участь у ралі візьмуть і місцеві автолюбителі. Окрім родзинкових авт тернопільського клубу «Ретро-кортеж», продемонструвати власні старі моделі радянського автопрому виявили бажання жителі Кременця і Збаража.

«Коли вони дізналися про цей автопробіг, то зв’язалися з нами. Дуже зраділи, що мають нагоду, як вони сказали, дістати свій «металобрухт» з гаражів і долучитися до такого заходу. Це також свято і для жителів малих містечок, у них ретроавтомобілі завжди викликають ажіотаж», – констатує Роман Фернеза.

Автопробіг пройде 8 жовтня.

А наступного дня в рамках заходу на Театральному майдані Тернополя відбудеться виставка ретроавтомобілів та парад елеганції. Екіпажі автомобілів представляться свій образ у вбранні, яке має відповідати епосі даного авто. Переможці конкурсу отримають нагороди від організаторів.

Свята замків мають перерости в повноцінні фестивалі

Тим часом відділ туризму ТОДА започаткував конкурс на кращу ідею промоції туристичної привабливості області.

«Маємо старовинні замки, храми, печери. Шукаємо ідею, як донести інформацію про все це до якомога ширшого кола людей», – каже Назар Яворський.

Переможців визначать у номінаціях «Кращий відеоролик», «Краще слайд –шоу» (фоторяд), «Кращий аудіоролик», «Кращий промоційний туристичний плакат». Прийом заявок до участі в конкурсі розпочався 3 жовтня і триватиме до 1 грудня. Переможців оголосять і нагородять 19 грудня у День Святого Миколая.

За словами Яворського, в наступному році заплановано ще активніше проводити і Свята замків, започатковані з ініціативи голови облдержадміністрації Степана Барни.

«Окрім популяризації замків серед туристів ми даємо посил місцевим громадам, що вони можуть заробляти завдяки тому, що у них є така пам’ятка. Тільки необхідно привчитися нести сміття не до замку, а навпаки звідти. Скажімо, у селі Токи ми вивезли з замку сім КАМАЗів сміття. Бачимо, після цього в людей починає мінятися свідомість. Адже в багатьох замках провели благоустрій, в Підзамочку встановили ворота при в’їзді, облаштували оглядовий майданчик», – розповів Яворський.

У планах – Свята замків перетворити на повноцінні фестивалі.

«Ми переконалися, що такі заходи збирають чимало людей. Причому й з інших областей, це було видно по номерах реєстрації автомобілів, які приїжджали на Свята замків. Громадам ж варто подумати над забезпеченням благоустрою, щоб згодом отримати можливість заробляти на потоках туристів», – підсумував начальник відділу туризму.

Андрій Вацик