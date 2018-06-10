На Тернопільщині дівчинка-магніт може на собі одночасно тримати 15 ложок

Дівчинка-магніт живе на Кременеччині в селі Великі Бережці. Ложки, виделки, копійки, ключі від класу не падають, коли Тетянка прикладає їх до тіла. Навіть золотий перстень прилипав до грудей.

До рук предмети самі не липнуть, але якщо щось металічне дитина спеціально притулить до себе чи це зробить хтось інший, то воно буде триматися.

«Це почалося півтора року тому, - розповіла мама дівчинки Анна Казьмірук, - якось у бабусі Тетянка гралася у кухаря. Ложечка зачепилася за обличчя - там і залишилася. Ми приїхали її забирати, а вона нам показала свої фокуси. Ми тоді не звернули на це увагу - грається дитина, ну й нехай. Але після того випадку вона щоразу прикладає до себе більше і більше металевих предметів і вони на ній тримаються».

Як розповідає мама, коли тепліше, на тілі може триматися більше предметів. Влітку Таня притуляла до себе 15 ложок - і вони не падали.

Нещодавно втримати ложку на носику вдалося і Тетянчиній сестричці - трирічній Валерії.

"Валерія бачила, що робить Таня, і собі пробувала", - розповіла Анна Казьмірук, додавши, що "Спочатку в неї нічого не виходило, але з часом ложечка до носа почала прилипати".

Співрозмовниця зазначає, що в їхній родині ніхто не володіє такими здібностями.

"Я ставлюся до цього спокійно. Вважаю, що Бог обдарував мою дитину чимось особливим, - каже вона. - Ми нікого не розпитували про таке, хіба в Інтернеті про таких діток почитала, і все. А коли перед школою проходили медогляд, то у районній поліклініці сказали, що медицина це не може пояснити. Мовляв, це відбувається через підвищене біополе".

Лікар-методист Тернопільського «Центру Здоров’я» Ірина Гричук стверджує, що здібності 6-річної Тетянки - це рідкісне явище.

"Про дітей із таким даром у нашій області я не чула, - розповідає лікар. - На власні очі бачила такі можливості лише у дорослих. Якщо до тіла прилипає метал, людина має сильне електромагнітне поле. Батькам поки не треба особливо акцентувати на цьому увагу, а поспостерігати, чи будуть у дитини проявлятися ще якісь здібності. Відзначу, що люди, до яких прилипають металеві предмети, можуть із часом мати ще й екстрасенсорні здібності, наприклад, дотиком рук знімати біль".

Після того, як на прохання доньки Анна Казьмірук сфотографувала її з ложками і виклала фото наприкінці літа на своїй сторінці у соцмережі, а згодом її феноменом зацікавилися телебачення, Тетяна стала місцевою знаменитістю.

Але надмірна увага втомлює дівчинку, каже мама.

"Нам сказали, щоб ми їхали у Київ, там досліджують такий феномен. Але ми поки що нікуди не зверталися. Тетянка щойно пішла у перший клас, тож тепер для нас головне - навчання", - відзначає мама дівчинки.