Прокурор Тернопільщини: В комунальній сфері через фірми-"прокладки" виводять кошти на мільйони гривень

– Вас призначили після гучного затримання на хабарництві керівника Тернопільської місцевої прокуратури та заступника прокурора області. На скільки відповідав вашим очікуванням стан справ в прокуратурі Тернопільщини, чи довелося щось кардинально змінювати?

– В мене не було часу, щоб щось детально дізнатися про прокуратуру області. Бо в четвер ввечері мене Генпрокурор викликав, в п’ятницю я був в президента, в суботу мене вже представили. Хоча ситуацію в прокуратурі Тернопільщини в загальних рисах я знав, адже в Генпрокуратурі працював у відділі нагляду за слідством поліції.

Зміни почалися з того, що «розбудив» колектив. Досі тут всі чекали: якщо поступала робота – працюють, не поступає – чекають. Тепер такого нема. Уже всі зайняті роботою в межах повноважень.

На деякі напрямки раніше чомусь взагалі не звертали уваги. Скажімо, комунальні служби не перевіряли, правоохоронні органи не цікавилися, що робиться в сферах водо-, електро-, теплопостачання.

Зараз ми виявили в кожній з цих сфер фірми-«прокладки», виводилися кошти на мільйони гривень, багато зловживань на рівні субсидій. Це ми виявили в Тернополі, зараз проводимо перевірку на рівні районів. Відкрито кримінальні провадження щодо працівників обласного апарату обленерго, водоканалу, теплокомуненерго. Скажімо, лише тепловики «вимили» 2,2 млн грн коштів, при цьому майже на мільйон не сплатили ПДВ.

І ми не працюємо по тих, хто дотичний до злочину, нас цікавлять організатори. Тому іноді робиться не все так швидко, як хотілося б. Дані провадження відкриті у вересні.

Також на Тернопільщині фактично не приділяли увагу зловживанням в земельній сфері. А є дуже багато випадків, коли землю використовують незаконно.

Скажімо, в Підгаєцькому районі ми недавно викрили агроструктуру, яка захопила 1,6 тис га землі, отримувала врожаї з даної ділянки. При цьому ухилилася від сплати 3,15 млн грн податку. Тут наче й самозахоплення, але зрозуміло, що голова сільради це все бачив, адже їздила техніка, працювали люди. Тому ми дивимося глибше: має бути і відповідальність сільського голови. Або ж голови РДА, якщо йде мова про незаконне використання землі на межах району, яка уже не є в підпорядкування сільради. Це добре, що аграрії створюють робочі місця, але потрібно працювати в правовому полі.

Зараз багато «ходаків» з’явилося. Бо ми наклали арешт на техніку, на врожай, чекаємо рішення суду. Якщо суд зобов’яже порушника компенсувати спричинені збитки, то він це або зробить добровільно, або це буде зроблено за рахунок арештованого майна. Вони бачать, що в прокуратурі не вдається «домовитися», подають до суду, але наразі ми тримаємося.

– При представленні Вас на новій посаді Генпрокурор Юрій Луценко та голова ТОДА Степан Барна закликали провести очищення в рядах обласної прокуратури. Називалися прізвища місцевих прокурорів, до яких були претензії, а також екс-прокурора області Юрія Гулкевича, який в час революції Гідності подавав у суд позови щодо скасування політичних рішень місцевих рад на підтримку євроінтеграційного курсу України. Як відбувається процес очищення?

– Щодо прокурора Теребовлянської прокуратури Василя Лотоцького – ми побачили, що він працює, зараз я не бачу підстав для його звільнення, не можу сказати, що він має сумнівну репутацію.

Гулкевич пройшов процес люстрації, знову повертатися до цього процесу, причому виключно щодо одної особи – нелогічно.

Денисюка (Олег Денисюк, екс-прокурор Кременецької місцевої прокуратури – авт.) відсторонено від виконання обов’язків. Було службове розслідування, за результатами якого він отримав догану. Він її оскаржував в суді, але суд його позов відхилив. Щодо нього відкрито кримінальне провадження за невиконання рішення суду, яке стосувалося його службової діяльності. Провадження передане в ГПУ для визначення підслідності, щоб нас не звинувачували в упередженості.

Наразі посада керівника Кременецької місцевої прокуратури, як і Тернопільської, є вакантною. До кінця року вже буде призначено цих прокурорів, бо конкурс – на завершальному етапі, кандидатам залишилося пройти співбесіду.

Водночас виникнуть інші вакансії, бо окремі наші працівники пройшли конкурс щодо працевлаштування в НАБУ.

– Під час приїзду в Тернопіль Луценко висловлював здивування, що на Тернопільщині не було порушено жодного провадження, яке б стосувалося розкрадання коштів при ремонті доріг. Щось змінилося?

– У нас відкрито два провадження, зокрема і по обласному автодору. Вони тільки розпочаті, наразі не буду говорити про них детально. Там виявлено фірми-«прокладки», через які в одному випадку вивели більше мільйона. Друга справа стосується виділення коштів облрадою на ремонт дороги державного значення на півночі області.

«Під пресингом перевірок майже всі нелегальні кар’єри закрилися»

– Однією з найбільших проблем області є незаконна розробка надр, внаслідок чого місцеві бюджети недоотримують мільйони гривень податків та зборів. Чи є якісь зрушення щодо припинення вакханалії у нелегальних кар’єрах, «кришування» яких громадські активісти закидали зокрема і правоохоронним органам?

– В цій сфері порушено уже 18 кримінальних проваджень, більшість з них – у Теребовлянському районі, де відсоток легальних кар’єрів був одним з найменших.

Раніше навіть якщо когось затримували, то вилучену техніку дуже швидко повертали. Зараз ми відразу накладаємо арешти і працюємо над тим, щоб затримувати не рядових працівників, які лише вивозять, а й організаторів.

У серпні було створено робочі групи за участю районної влади, правоохоронних та контролюючих органів, активістів, які їздять, виявляють, фіксують. Після цього закрилися майже всі нелегальні кар’єри, люди відмовлялися працювати, бо не хотіли мати проблем з законом.

Знайшлися й такі, які були переконані, що вони зможуть домовитися, що в них все під контролем. В результаті вони напрацювали на 18 кримінальних проваджень.

– Яка робота ведеться щодо припинення незаконної вирубки лісів?

– Минулого місяця в рамках масштабної операції були проведені обшуки в 5-ти лісгоспах області, на пилорамах, у лісників – як на роботі, так і вдома. Вилучили нелегальну деревину, комп’ютерну техніку, знайшли фіктивні накладні. Минулого тижня провели ще 23 обшуки. І тепер йдемо до того, щоб покарати організаторів цього незаконного бізнесу.

Бо виходить, що лісник налагодив нелегальний продаж деревини за кордон на мільйон євро. Насправді лісник ще міг продати кілька стовбурів, а тут надто серйозні масштаби.

Однозначно, що тут відповідатимуть керівники лісгоспів.

– Окремі активісти нарікають, що в сфері охорони природніх ресурсів, зокрема водних, вони на громадських засадах роблять більше, ніж контролюючі служби, спеціально для цього створені. Чи співпрацює прокуратура з громадськими організаціями в цьому напрямку?

– Співпраця є. Окреме спасибі Андрію Об’єщику (голова громадської організації «Скеля», яка регулярно виявляє факти браконьєрства на водоймах області – авт.), він тривалий час працює в цьому напрямку і нам дуже допомагає. А загалом ми за співпрацю зі всіма незаангажованими громадськими активістами.

«Вбивству активіста – особлива увага, але потрібен час»

– Одразу після призначення до Вас мали претензії представники «Автомайдану» та «Самооборони», нарікаючи, що не можуть зустрітися з прокурором. Вдалося порозумітися?

– З Ігорем Василівим (голова облорганізації «Автомайдан» - авт.) та Іваном Коваликом (голова «Тернопільської самооборони» - авт.) у нас зараз дуже гарна співпраця.

На початках вони користувалися старими джерелами інформації… Коли робиться якась справа, є люди, які її підтримують і ті, які незадоволені. Ті, хто не задоволений, має більше ресурсу. Вони використовують його на компроментацію, на інтриги. Але ми це пройшли. З’явилися навіть позитивні коментарі щодо роботи прокуратури в соцмережах, чого раніше не було.

Є і так звані «громадські активісти», як Віталій Сороколіт, які продовжують нагнітання ситуації. У 2007 році податкова інспекція виявила несплату податку його фірмою «Мелвіс» у сумі 1 млн грн. Ще на 800 тис грн було нараховано штрафні санкції.

У липні цього року ухвалою Вищого адміністративного суду України за касаційною скаргою прокуратури Тернопільської області залишено в силі постанову Тернопільського окружного адміністративного суду від 4.06.2013, якою відмовлено в задоволенні позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «Мелвіс» про скасування податкового повідомлення-рішення.

Сороколіт намагається «відбитися» від цього, стверджує, що вів правий, що до нього упереджене ставлення і подає себе як борця з прокуратурою. Чому? Бо прокуратура підтримує державне обвинувачення. Ми ж лише виконуємо свою роботу.

Він захищається у свій спосіб. Намагається влаштовувати пікети. Ми до цього відносимося дуже спокійно. Крапку в цій справі має поставити суд.

– Чи змінилася з Вашим приходом кількість проваджень, які потрапляють до суду, адже неодноразово велася мова, що справи, які тривають роками, наштовхують на думку щодо намагання правоохоронців отримати певний зиск з їх фігурантів?

– За 7 місяців до мого приходу слідчими прокуратури області було направлено до суду лише 5 кримінальних проваджень. Це були нескладні справи, ДТП, лише одна корупційна. За 3 місяці уже направлено 6 проваджень. Серед них – і корупційні, які ми самі почали, провели розслідування і вже передали до суду.

Було виявлено дуже великий відсоток проваджень у слідчих поліції , які не мали жодної судової перспективи. Там або цивільно-правові стосунки, або господарські. А вони розслідувалися понад рік. Тепер їх позакривали. Зрозуміло, що іноді для з’ясування певних обставин доводиться відкривати провадження. Щоб вже в ході розслідування все вивчити і встановити: є склад злочину чи немає.

Але звісно, окремі провадження справді не повинні були тягнутися понад рік. Відповідно ми подали десятки документів в поліцію для притягнення слідчих до дисциплінарної відповідальності.

При цьому ми розуміємо, що у зв’язку із реорганізацією у поліції – свої труднощі. Старші досвідчені працівники пішли на пенсію, ті хто лишилися, з досвідом, частково не пройшли переатестацію. Натомість прийшло нове покоління, яке не знає, за що братися. А також є такі, які пройшли атестацію, а до роботи ставляться байдуже. В поліції зараз дуже багато вакансій, особливо серед слідчих. Ми на це зважаємо. Зараз у нас в області є райони, де слідство у важливих справах провадить процесуальний керівник з прокуратури, щоб не «висіли» справи.

– Громадськість очікує, коли назвуть замовника вбивства кременецького активіста Віталія Ващенка. На якому етапі перебуває дане провадження і чи є перспектива, що замовника таки буде встановлено?

– Замовник – це дуже латентна особа. Організатор вбивства і виконавці розуміють, що їм невигідно оприлюднювати цю фігуру. Організатор – неодноразово судимий, він одразу відмовився від дачі показів. Наразі ми змушені іти іншим шляхом. І для цього потрібен час. Є кілька версій, вони відпрацьовуються. Тут потрібен терпець, хоча може статися й таке, що умовно вже і завтра ми знатимемо ім’я замовника. Зараз цьому провадженню приділяється особлива увага, зауважень до того, як працює поліція в даному напрямку, у мене немає.