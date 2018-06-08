"Висока посада не вбереже": на Тернопільщині оголосили бій корупціонерам

Минулого тижня Барна скерував звернення в управління західного офісу Державного аудиторської служби України в Тернопільській області та до управління Національної поліції в Тернопільській області з проханням провести аудит на 30-ти об`єктах соціальної сфери, ремонт та реконструкцію яких проводились за кошти Державного фонду регіонального розвитку та за кошти з державної субвенції з державного бюджету.

Перевірки – результат зауважень громадськості

Степан Барна пояснив, що перевірку ініціює у зв’язку з тим, що по цих об’єктах є зауваження від громадськості.

Зокрема керівник ГО «Протидія корупції та моніторингу екології «Скеля» Андрій Об’єщик звертав увагу на те, що при здійсненні робіт з утеплення школи в приміському селі Велика Березовиця використали не ті матеріали, які були передбачені, а менш вартісні. Крім того, роботи провели у мороз, деякі необхідні для даних робіт матеріали підрядники взагалі не використовували. Через службове підроблення по даному об’єкту вже відкрито кримінальне провадження.

Окрім закладів соціальної сфери в різних районах області до списку об’єктів, які перевірять аудитори, потрапила і дамба у Тернополі, на частковий ремонт якої минулого року було скеровано 7 млн грн.

Також фігурують школи, дитсадки, модернізовані електролінії.

«Нам дуже важко далися ці кошти. Коли є очевидні ознаки неякісного виконання робіт або вимагання від людей грошей – на це потрібно реагувати. 30 об’єктів – це лише початок», – підкреслив голова ОДА.

Хабарів отримали більш як 0,5 млн грн

Він також звернув увагу на те, що в області почалася реальна боротьба з корупціонерами.

«Всі бачили, кого затримували за хабарництво минулого року. Висока посада нікого не вберегла. Немає значення, це голова районного суду чи депутат міської ради, начальник Головного управління Держгеокадастру чи обласний комісар. Ми продемонстрували, що статус депутата чи посадової особи – це не той привілей, який дає можливість створювати перешкоди в розвитку області. Кожен, хто буде створювати такі перешкоди, піде вслід за переліченими мною чиновниками. Особливо в роботі з детінізації бізнесу», – застеріг Степан Барна.

Заступник начальника управління захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України Віталій Ореховський зазначив, що загалом у 2016 році при отриманні неправомірної вигоди було затримано 13 посадовців, загальна сума отриманих ними хабарів склала 541 тис. грн.

Закінчено досудове розслідування та направлено до суду з обвинувальним актом 8 кримінальних проваджень за фактами одержання неправомірної вигоди.

Викривали минулого року і працівників правоохоронних органів. Зокрема було відкрито по 2 кримінальні провадження щодо працівників національної поліції та державної фіскальної служби, одне – щодо працівника управління державної пенітенціарної служби.

«За наслідками судового розгляду двоє осіб засуджено. В інших кримінальних провадженнях судовий розгляд на даний час триває», – розповів заступник прокурора області Олег Галицький.

Також минулого року масово виявляли керівників державних структур, які повлаштовували до себе на роботу близьких родичів і регулярно виплачували їм чималі премії.

Відтак на колегії облдержадміністрації сектору з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи спільно з відділом кадрової роботи апарату ТОДА доручено посилити контроль щодо осіб-кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців.

Управлінню захисту економіки в області та управлінню Служби безпеки України в області вказано також прискіпливу увагу звернути на порушення в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, пов’язаних з наданням земельних ділянок державної та комунальної власності у власність або користування.

Також керівництво області очікує від контролюючих служб притягнення до відповідальності винних осіб, причетних до порушень правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, а також активізацію щодо виявлення ухилянтів від сплати податків та ліквідації підпільних цехів з нелегального виробництва підакцизної продукції.