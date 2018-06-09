Сума збитків вражає: на Тернопільщині шахраї видурюють в людей мільйони

«Проблема існує три роки, але зараз вона стає ще більш актуальною Страждають, як правило, старші люди і нас це дуже хвилює», – каже керівник сектору комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області Сергій Крета.

Загалом шахраї використовують найрізноманітніші схеми, щоб викрасти кошти. Зокрема, у селах вони представляються працівниками соціальних служб.

«Приходять двоє осіб, пояснюють, що принесли 150 грн допомоги, дають 200 грн. При цьому дивляться, звідки старша людина візьме 50 грн решти, а потім один з шахраїв відволікає увагу жертви – просить води напитися чи піти з ним, щоб розписатися в відомості, а другий обчищає сховок із заощадженнями», – розповідає заступник начальника управління карного розшуку обласного управління Нацполіції Михайло Шмиглик.

За аналогічною схемою діють шахраї, які пропонують мед за дешевшою ціною. Після їх візитів старші люди виявляють, що їх заощадження пропали.

«Працюють» психологи і навіть ув’язнені

Ще одна дуже поширена схема – залякування важкими хворобами рідних.

«Працюють психологи, вони переконують жертву, що з їхніми рідними щось трапиться, якщо не відмолити речі, які притягують погану енергетику: гроші та ювелірні вироби. Коли їм дають цінності для «обряду очищення», вони зникають. Іноді обдурені люди стверджують, що перебували немов під гіпнозом», – розповів про ще одну схему Михайло Шмиглик.

Попри застереження правоохоронців, жителі Тернопільщини також втрачають кошти після дзвінків невідомих про те, що їхні рідні скоїли якийсь злочин і щоб їх врятувати від кримінальної відповідальності необхідно заплатити певну суму.

За даними Шмиглика, дану схему використовують судимі особи, які перебувають в місцях позбавлення волі.

«Вони отримують базу мобільних телефонів певної області і починають обдзвонювати. Як правило, роблять це вночі, коли людина сонна і її легше приголомшити. У ході розмови дізнаються адресу жертви. За коштами у Тернополі приїжджали таксисти. Іноді жертву спонукають перевести суму на вказаний номер картки чи телефону», – каже начальник управління карного розшуку.

Три групи, які займалися таким видом шахрайства, минулого року тернопільські правоохоронці викрили. Встановлено, що дві з них телефонували з місць позбавлення волі у Хмельницькій області, ще одна – в Львівській.

«У сусідніх областях з допомогою служби внутрішньої безпеки ми зуміли викрити злочинців. Водночас ми фіксуємо, що телефонують жителям Тернопільщини шахраї із місць позбавлення волі на сході України. Там нам провести перевірку складніше, не можемо туди поїхати, скеровуємо туди листи», – розповів Шмиглик.

Водночас дивує те, що керівників тюремних установ не звільняють за те, що у них, нехай і в ув’язненні, судимі злочинці продовжують здійснювати шахрайські дії.

Спосіб вберегти кошти на картці – встановити ліміт

Чималі збитки жителі області зазнають і через шахраїв, які викрадають кошти з банківських карток.

Поширення набули дзвінків «представників банків», які переконують жертву, що з її рахунку щойно хотіли несанкціоновано зняти кошти і, щоб запобігти цьому, необхідно негайно змінити пароль. Відтак шахраї з’ясовують усю конфіденційну інформацію і невдовзі жертва виявляє, що її кошти перевели на інших рахунок. Як правило – на схід України, де їх знімають в банкоматі раніше судимі особи.

Якщо раніше жертвами такого шахрайства ставали клієнти «Приватбанку», то тепер зловмисники взялися за людей, які мають рахунки в «Ощадбанку».

Іноді шахраї навіть надсилають СМС із повідомленням від імені банку, що картку заблоковано і для її розблокування слід зв’язатися за таким то номером, за яким вже у людини вивідують усю секретні інформацію.

«Зараз всі банки в однакових умовах. Ми не можемо забезпечити безпеку клієнту, якщо він повідомив шахраям усі персональні дані. Люди повинні розуміти, що працівники банку ніколи не телефонують і не з’ясовують конфіденційної інформації. Шахрайства з банківськими картками стрімко набирає обертів. За даними Української міжбанківської асоціації учасників платіжних систем, в Україні жертви подібного роду шахрайств у 2015 році втратили 51 млн грн, у 2016 році – 275 млн грн. За прогнозом, у 2017 році кожен 30-ий українець стане жертвою шахраїв», – каже начальник філії Тернопільського обласного управління «Ощадбанку» Ярослав Соляр.

Людям, які зорієнтувалися, що стали жертвою шахрайства, він рекомендує оперативно звертатися в банк, щоб заблокувати картку. Якщо звернеться надійде від 30 хв до 1,5 год, працівники фінансової установи зможуть зупинити переказ грошей на інший рахунок. Нещодавно так вдалося зберегти кошти жителю Зборова, в якого шахраї, дізнавшись персональні дані, виводили з картки 23 тис грн. В «Ощадбанку» дану транзакцію зупинили.

«Також важливо не записувати ПІН-код на самій картці або на папірці, який згодом тримають поруч з карткою. Коли злодії викрадають портмоне, то одразу отримують усі необхідні дані. Найкраще встановити ліміт щодо зняття суми з картки. Тоді більше вказаної суми шахраї чи злодії з рахунку не знімуть», – зазначає Соляр.

За його словами, проблема з шахраями, які видурюють кошти з банківських карток, притаманна не лише Україні. Скажімо у США, наводить статистику банкір, з випадками шахрайств зіткнули 47% власників карток, хоча в Америці фінансова грамотність людей вища, ніж в Україні. В Німеччині – 18% клієнтів банків, у Швеції – 14%.

Ярослав Соляр також радить усім створити віртуальну картку і лише нею проводити розрахунки в Інтернеті. При цьому банкір застерігає від здійснення передоплати, оскільки на цьому теж базуються шахрайські схеми.

«Також люди, які дають оголошення на інтернет-сайтах, часто залишаються без цінних товарів. Шахраї надсилають їм СМС, в якому вказано, що це повідомлення від банку і що кошти за товар надійшли на картку. Але людина не звертає увагу, що СМС надійшло з пересічного мобільного номеру», – зазначає Шмиглик.

Інколи СМС із інформацією про надходження коштів може прийти і з номеру банку, однак буває, що шахраї тут же відміняють операцію, а про це продавця вже банк не інформує. Відповідно людина, думаючи, що кошти на її рахунок надійшли, віддає товар, але прийшовши в банк виявляє, що жодних фінансових поступлень немає.

Збільшення шахраїв Соляр пов’язує з тим, що в Україні надто м’яка міра відповідальності.

«Якщо перший раз спіймали – штраф. У світі – 10-15 років позбавлення волі. Зараз у парламенті внесено законопроект, який передбачає збільшення відповідальності за такі дії, в тому числі за кібершахрайство», – розповів банкір.

Водночас він та правоохоронці закликає жителів Тернопільщини бути більш обачними і не довіряти незнайомим людям. Адже повернути кошти, викрадені шахраями, доволі непросто.

251 шахрайство, здійснене в області минулого року, так і залишилося нерозкритими. Водночас 188 проваджень таки скерували до суду.

Андрій Вацик