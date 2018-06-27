На Тернопільщині завдяки децентралізації – бум з будівництва та реконструкцій

Область є лідером із кількості об’єднаних громад, і це стало відчутно по залученню коштів з Державного фонду регіонального розвитку.

Лише по лінії ДФРР у 2016 році було профінансовано 54 інвестиційних проекти на 93,6 млн грн. З місцевих бюджетів в рамках співфінансування було залучено 23,9 млн грн.

Зокрема, в сфері освіти реалізовано 30 проектів на суму 28,273 млн грн, в сфері охорони здоров’я – 8 проектів (26 млн грн), ЖКГ – 7 (28,346 млн грн), культури – 7 об’єктів (7,5 млн грн), соціального захисту – один об’єкт (3 млн грн).

Ще 62 млн грн Тернопільщина отримала субвенції на соціально-економічний розвиток та 141,5 млн грн – у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад.

«Де колись таке було? Це рекорд. Чимала заслуга в отриманні значних сум і команди голови облдержадміністрації Степана Барни, яка виборювала ці кошти у Києві», – каже начальник управління капітального будівництва Тернопільської облдержадміністрації Віктор Кузяк.

Вирішили проблеми, яким по 50-80 років

Він зауважив, що завдяки отриманому фінансовому ресурсу вдалося нарешті закрити питання по багатьох довгобудах.

Зокрема, готуються до здачі радіологічний корпус Тернопільської обласної лікарні, реконструйовані будівлі геріатричного відділення Шумського центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, очисні споруди у Ланівцях продуктивністю 800 м3/добу.

«Збудовано басейн для Козівської ЗОШ І-ІІІ. Роботи тут почалися ще в 2009 році. Тепер аналогів цій школі немає, там використані найсучасніші технології, такому басейну може позаздрити не один заклад», – каже Кузяк.

Також завдяки ДФРР вдалося вирішити проблему в селі Горигляди Монастириського району.

Там діти молодших класів навчалися в колишній колгоспній конторі, а решта – в аварійному приміщенні школи, збудованої ще у 30-их роках минулого століття.

Ще за часів Радянського Союзу в Гориглядах почали будувати нову школу, однак так і не завершили. У 2008 році будівництво відновлювали, але через брак коштів стан готовності будівлі, яка розрахована на 180 учнів, зупинився на рівні 80%.

«Минулого року роботи активізувалися. Уже зроблено фасад, внутрішні роботи, постелено підлогу. Півшколи готово, з кінця вересня діти почали навчання в новому приміщенні. Стару школу ми знесли, на її місці буде алея та ігрові майданчики. Сподіваємося, що цього року школу вдасться здати повністю», – каже голова сільради Горигляд Анатолій Соловій.

В Микулинцях вдалося замінити центральний водогін.

«Раніше в нас за зиму було 8-10 проривів. Труби були старі, понад 40-50 років не міняли їх. У вересні встановили пластикові труби, оновили колодязі, цієї зими вже жодних проблем, люди відчули зміни. Зараз готуємо проектно-кошторисну документацію на реконструкцію очисних споруд, будемо подавати їх на конкурс», – каже голова Микулинецької об’єднаної громади Петро Осіпчук.

За даними Віктора Кузяка, у 2017 році заплановано завершити реконструкція гуртожитку Чортківського медколеджу з утепленням фасадів та влаштуванням шатрового даху, добудувати приміщення колишньої школи під дошкільний заклад в с. Стінка Бучацького району, провести реконструкцію системи каналізації селища Товсте Заліщицького району, районного будинку культури та районної бібліотеки для дорослих у Борщеві.

«Кошти приходять запізно»

В силу різноманітних причин повністю використати усі надані кошти зуміли не всі громади.

Зокрема субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад в області використали лише на 95%.

«Найкраще по освоєнню коштів проявили себе Байковецька об’єднана територіальна громада, Великогаївська та Шумська. У Байківцях впроваджено енергозберігаючі заходи у ЗОШ I-II та будівництво повітряних ліній електропередач. Розпочато реконструкцію адмінбудинку Великогаївської сільської ради. Проведено капітальний ремонт доріг в смт Підволочиськ та в Шумську», – відзначив головні проекти, які вдалося реалізувати, начальник управління.

Водночас по окремих об’єктах виникали складнощі через те, що кошти поступали нерівномірно.

«Великою проблемою є те, що кошти, які надходять, не є перехідними. Якщо їх не освоїти, то доведеться повернути в бюджет. А приходять вони пізно – десь у вересні. А в листопаді у нас вже сніг випав. Підряднику треба дати 30% авансу на купівлю матеріалів, а нам кошти поступають по одній дев’ятій. Доводиться обирати лише ту фірму, яка має обігові кошти», – перелічив складнощі Кузяк.

Він висловив переконання, що нинішня тендерна система є недосконалою. Адже найнижча ціна, завдяки якій підрядники виграють тендер, не є мірилом якості.

«Якщо фірма пропонує значно нижчу ціну за свої послуги, значить будуть порушення норм, відхилення від проекту. Або ж ця структура не сплачує податки. В Копиченцях в нас по очисних спорудах вирішила зайти фірма, надала проект від інженера, який взагалі не живе в Україні і який до цього не робив жодних проектів. Вони виграли тендер, а виявилося, що всі печатки на документах – підроблені. Інженер проживав в Німеччині, його вдалося затримати лише коли він приїхав на похорони матері. Також підробку документів виявили в ще двох проектах, фірми на що тільки не йдуть, щоб увійти в ринок», – розповів Віктор Кузяк.

Тим часом жителі Тернопільщини, як і влада області, розраховують, що 2017 рік стане за темпами реконструкцій та будівництва в соціальній сфері не менш успішним, ніж попередній.