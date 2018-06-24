Заможних жителів Тернопільщини попереджають про серйозну загрозу

Відтак радять заможним жителям області встановити на своїх будинках чи квартирах сигналізацію і вмикати її вночі, навіть коли всі є вдома. Ще краще, вважає начальник обласного управління поліції Олександр Богомол, – забезпечити всіх членів сім’ї тривожною кнопкою, яку можна носити в кишені і непомітно натиснути у випадку нападу.

Наразі правоохоронці затримали групу, яка пограбувала валютників. А ось тих, які напали на підприємця в Борщові, завдавши йому серйозних травм, досі шукають. Як і грабіжників, причетних до нападу у лютому на екс-голову Тернопільської облради Анатолія Жукінського, після якого він, маючи проблеми з серцем, невдовзі помер.

Зуміли втекти і повернулися… в пастку

«Групу, яка напала на валютників, ми впродовж місяця відстежували. Шкода, що не могли контролювати кожен їх крок, але знали, що вони готують злочин. Вони викрали з автомобіля сумку, в якій було 5 тис. доларів, потім стріляли по потерпілих, які кинулися за грабіжниками навздогін на своєму автомобілі. Нападники покинули авто біля Бірок і зуміли у темноті втекти полями. Але тільки стався цей злочин, ми одразу знали, хто до нього може бути причетний. Щойно грабіжники повернулися додому, там вже їх чекали наші працівники, злочинців тихенько затримали. Зараз вони – у СІЗО. Вони – місцеві», – розповів Богомол.

За його даними, дана група готувала напад на ще двох валютників. Також вони причетні до грабунку, який стався у грудні минулого року.

А от грабіжників, як на початку квітня орудували в Борщеві, досі розшукують. Суму, яку вони викрали в екс-керівника Держрезерву, а нині підприємця правоохоронці не розголошують, лише окреслюють її як «дуже велика».

Потерпілому зробили операцію з пересадки шкіри, оскільки отримані ним опіки несли серйозну загрозу його здоров’ю.

«Чоловіка катували за допомогою праски, окропу, його били. Грабіжників наразі шукаємо», – розповів Богомол.

За вбивство нападника жінка не відповідатиме

В одному з випадків більших втрат зазнали самі нападники, які наприкінці березня проникли у помешкання у приміському селі Біла.

«Гоподарі саме розробляли свинину, жінка тримала в руках великий ніж. Спочатку кремезні нападники в масках з битами кинулися на чоловіка, йому поламали руки, травмували ребра. Потім один зловмисник налетів на жінку і ніж опинився в його животі. Грабіжники одразу втекли», – розповів обставини невдалого грабунку Богомол.

Тіло одного з нападників поліцейські, прибувши на місце виклику, виявили неподалік місця інциденту. Грабіжник помер від сильної кровотечі.

Встановлено, що загиблий – уродженець Одеської області, у 2010 році вже був затриманий з групою злочинців за розбої у Київській області.

«Є інформація, що ця група діяла з особливою жорстокістю, катувала людей, била дітей в будинках, які грабувала. Жінка, яка завдала смертельного удару нападнику, за це кримінальної відповідальності не нестиме, вона діяла в межах необхідної оборони, адже була загроза її життю», – зазначив начальник обласного управління поліції.

Зараз правоохоронці з’ясовують: обрали дані грабіжники свою жертву, просто побачивши заможний будинок, чи таки мала місце наводка.

А людям із статками Богомол таки наполегливо радить подбати про належні засоби безпеки, адже кількість грабежів по Україні збільшилася в рази.

«Встановлене у будинку відеоспостереження на сьогодні вже не дає результатів. Адже коли вриваються грабіжники і катують жертву, вони з’ясовують, де розташований сервер і забирають його з усіма даними, записаними відеокамерами. Ефективніше – тривожна кнопка. Її можна завжди носити в кишені. Вона обладнана GPRS-пристроєм і Державна служба охорона одразу отримає дані про місцезнаходження людини, яка потребує допомоги. Це фактично найдієвіший засіб охорони на сьогодні», – підсумував Богомол.

Андрій Вацик