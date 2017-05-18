На Тернопільщині щороку ліквідовують 500-800 стихійних сміттєзвалищ.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це розповіла в.о. начальника управління житлово-комунального господарства ТОДА Софія Близнюк під час круглого столу на тему «Екологічні проблеми Тернопільської області та шляхи їх розв’язання».

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«Щороку ми проводимо місячники благоустрою, під час яких по області виявляємо 500-800 сміттєзвалищ. Ліквідовуємо їх. Проте наступного року на тих же місцях сміття накопичується знову. Це говорить про те, що нам необхідно посилити виховання екологічної свідомості населення. Культуру поводження з твердими побутовими відходами необхідно виховувати змалку. Тож пропоную також на всеукраїнському рівні ввести тематичні уроки в школах та садочках, спрямовані на виховання екологічної свідомості. А ще запровадити відповідальність за викидання сміття у громадських місцях», – виступила з ініціативою Близнюк.

Вона висловила переконання, що основа ефективної переробки сміття – це його сортування. За її даними, жителі 47-ми населених пунктів Тернопільщини вже проводять сортування відходів.

«Серед областей України Тернопільщина торік навіть посіла 7 місце щодо впровадження сортування сміття. Роздільний спосіб утилізації твердих побутових відходів ще й вигідний. Адже той, хто сортує сміття платить значно менше», – зазначила Близнюк.

Вона також запропонувала на законодавчому рівні зменшити виробництво виробів з поліетиленових пакетів та виробів з пластику, адже саме вони найбільше забруднюють навколишнє середовище Тернопільської області.

Загалом на Тернопільщині налічується 740 сміттєзвалищ та полігонів твердих побутових відходів, з яких паспортизовані лише 91. Згідно даних статистики, на сьогоднішній день на сміттєзвалищах області накопичилося вже 20,8 млн м куб. твердих побутових відходів.