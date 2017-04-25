Екологи оцінили збитки, завдані засміченням однієї з вулиць Тернополя, у 2,5 мільйона

11:50, 25 квітня 2017
Тернопіль
37

Площа засмічення склала 387 метрів квадратних.

УНІАН

Екологи оцінили збитки, завдані засміченням однієї з вулиць Тернополя, у 2,5 млн грн. Як повідомили УНІАН у Державній екологічній інспекції у Тернопільській області, засмічення побутовими, будівельними та іншими відходами виявили у результаті обстеження земельної ділянки на вул.Чехова, 16 у Тернополі.

Читайте такожНа Тернопільщині поблизу Малашівського сміттєзвалища затримали дві фури із львівським сміттям

Встановлено, що вказана ділянка перебуває у постійному користуванні квартирно-експлуатаційного відділу (далі КЕВ) Тернополя. Площа засмічення склала 387 м кв.

Збитки, завдані навколишньому природному середовищу засміченням земель, становлять 2,5 млн грн. Для їхнього відшкодування Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області направлено КЕВу претензію.

Матеріали передано до Військової прокуратури Тернопільського гарнізону.

Як повідомлялося, львівське сміття завдало Тернопільщині збитків вже на півмільйона гривень.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Тернопіль#сміття#екологи