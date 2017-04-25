Екологи оцінили збитки, завдані засміченням однієї з вулиць Тернополя, у 2,5 мільйона

Екологи оцінили збитки, завдані засміченням однієї з вулиць Тернополя, у 2,5 млн грн. Як повідомили УНІАН у Державній екологічній інспекції у Тернопільській області, засмічення побутовими, будівельними та іншими відходами виявили у результаті обстеження земельної ділянки на вул.Чехова, 16 у Тернополі.

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Встановлено, що вказана ділянка перебуває у постійному користуванні квартирно-експлуатаційного відділу (далі КЕВ) Тернополя. Площа засмічення склала 387 м кв.

Збитки, завдані навколишньому природному середовищу засміченням земель, становлять 2,5 млн грн. Для їхнього відшкодування Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області направлено КЕВу претензію.

Матеріали передано до Військової прокуратури Тернопільського гарнізону.

Як повідомлялося, львівське сміття завдало Тернопільщині збитків вже на півмільйона гривень.