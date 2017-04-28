Останній несанкціонований скид львівського сміття на Тернопільщині завдав збитки довкіллю на 140 тисяч

Несанкціонований скид львівського сміття на території міського сміттєзвалища Монастириської міської ради, який був здійснений 19 квітня, завдав збитків навколишньому природному середовищу у 140 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у Державні екологічній інспекції у Тернопільській області, аналогічний випадок самовільного видалення львівських відходів на території даного сміттєзвалища було зафіксовано і в березні цього року. Тоді збитки склали майже 80 тис. грн.

В обидвох випадках серед відходів виявлено чеки з магазинів, які свідчать пор те, що сміття походить зі Львова.

Інспекція передала матеріали експертизи до Монастириського відділення Головного управління Національної поліції в Тернопільській області для вжиття заходів реагування.

Загалом інспекцією цьогоріч задокументовано 15 випадків несанкціонованого скиду львівського сміття на території області, чим завдано збитків на суму 505 тис. 315 грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році проведено 100 перевірок територій органів місцевого самоврядування.

За фактом засміченості до адмінвідповідальності притягнуто 40 осіб, з них – 15 голів сільрад.