На Тернопільщині внаслідок пожежі згоріло 24 га ячменю

На Тернопільщині внаслідок пожежі, яка виникла 6 серпня, згоріло 24 га ячменю. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталась о 18.52 в с. Буцнів Тернопільського району на полі місцевого агропідприємства. Вогнем знищено ячмінь на корені на площі близько 24 га.

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Для ліквідації пожежі залучались черговий караул ДПРЧ-18 Управління, МПК с. Козлів, від сільськогосподарського підприємства – 2 трактора з плугами, 2 трактора з водою, одна автоцистерна.

Ймовірна причина пожежі – розряд блискавки. Матеріальні збитки встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині в Озерянській ОТГ почала діяти місцева пожежна команда.