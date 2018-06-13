На Тернопільщині нарешті утилізують загиблих тварин, які ледь не спричинили екологічну катастрофу

Катастрофу вдалося попередити, а тепер врешті знайдено вихід із патової ситуації, яка тривала роками. В місцевих бюджетах в рамках обласної програми для розв’язання проблеми загалом заклали 3,239 млн грн. За виділення з обласного бюджету 2,2 млн грн депутати наприкінці минулого року проголосували одноголосно.

Замість очікуваних 2 тис. т відходів виявили в 2,5 рази більше

Ветсанзавод був збудований в 70-их роках минулого століття і на сьогодні є технічно застарілим. До того ж, суттєво змінилася структура відходів. Якщо раніше він переробляв яловичину, в якій значно менше жиру, то тепер на утилізацію переважно доставляють свинину.

На початку 2000-их років Тернопільський ветсанзавод з метою оптимізації доходів перетворили на філію ДП «Укрветсанзавод». Але крім цього більше нічого для осучаснення виробництва не зробили.

«На заводі було 7-8 котлів, наразі працює 2-3. І працюють з натяжкою. Вони систематично ламаються.

Все наклалося на неправильний менеджмент. Виглядає, що була подвійна бухгалтерія, зараз розбираються правоохоронні органи. Керівники часто мінялися. Під час прийому загиблих тварин по накладній оформляли одні об’єми, насправді ж приймали значно більші. Наприкінці 2000-их років вперше поламалися всі котли і назбиралося 5 тис. т відходів. Тоді вирили котлован і зарили рештки в землю. Висновків з цього не зробили. Зараз по паперах на заводі мало бути 2 тис. т відходів, за утилізацію яких підприємство отримало кошти. Насправді ж їх є орієнтовно 5 тис. т», – описує ситуацію начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області Василь Хомінець.

В 2014 році державна надзвичайна протиепізодична комісія заборонила заводу приймати загиблих тварин. З того часу тваринні залишки гнили, створюючи шалений сморід для довколишніх територій, і перетворилися на пластиліноподібну масу.

У травні минулого року обвалилася бетонна підпірна стінка і 222 м куб. цієї маси вивалилося назовні. Контролюючі служби зафіксували сильне забруднення підшкірних ґрунтових вод та самого ґрунту продуктами гниття решток тварин. Зокрема, аміаком, нітридами і різними паразитами, в ґрунтах санітарної зони було виявлено яйця трихурозу та аскарозу.

Вміст шкідливих сполук у воді з криниць жителів, які проживають неподалік заводу, перевищував норму в 6 разів.

Екологи збитки, спричинені забрудненням, оцінили у 836,6 тис. грн. З приводу порушення правил екологічної безпеки, які призвели до погіршення екологічної обстановки, було відкрито кримінальне провадження за ст. 236 Кримінального кодексу України.

Розслідування досі не завершено.

«У жовтні 2017 року слідчим було призначено судово-екологічну експертизу, яку проводить інститут у Києві. Ця експертиза досить тривала у часі. Вже за її результатами винних буде притягнуто до кримінальної відповідальності», – каже начальник обласного управління поліції Олександр Богомол.

Заводу хочуть позбутися через його цінну землю

Тим часом у селі Острів не проти взагалі спекатися заводу. Раніше підприємство юридично розташовувалося за межами населеного пункту. Його збудували з дотриманням усіх тогочасних норм, довкола нього була кілометрова санітарна зона.

«А коли робили новий Генеральний план села, завод вже опинився в його межах. Пояснювали, що зробили це для того, щоб збільшити надходження до бюджету села. Якимось чином «Дніпромісто», яке робило Генплан, кілометрову зону зменшило до 500 м. Їм, вочевидь, сказали, що підприємство уже не працює. І решта земель колишньої санітарної зони одразу почала отримувати нових власників.

Тепер в селі починають вести розмови про те, що цей завод їм взагалі не потрібен. Я розумію, що це цінна земля одразу біля Тернополя, але наша позиція, що таке підприємство на території області має працювати», – наголошує Василь Хомінець.

За його словами, в Тернопільського ветсанзаводу є хороші перспективи отримали від держави кошти на модернізацію. Наразі відповідну програму осучаснення своїх філій готує ДП «Укрветсанзавод».

«Завод в Острові має всі шанси отримати державні кошти. Бо в Івано-Франківську такий завод закрили, Львівщина теж не має аналогічного підприємства, бо у їхнього заводу в Золочеві – своя катастрофа. Загалом в Україні було 20 підприємств такого профілю, залишилося 9 перспективних, які вирішили модернізувати. І наш потрапив в ту 9-ку. У нас чудова логістика, сюди б могли звозити загиблих тварин з сусідніх областей, де немає такого підприємства. Питання тільки, здійснять модернізацію за державний кошт чи виставлять завод на приватизацію із збереженням профілю», – каже керівник обласного управління Держпродспоживслужби.

Він зауважив, що у разі встановлення нового сучасного обладнання цей вид діяльності є досить прибутковим. Адже завод отримає дві статті доходів. З ним мають підписувати угоди усі господарства, які вирощують тварин, бо є смертність і загиблих тварин потрібно утилізовувати. Водночас з прийнятої сировини при наявності сучасного обладнання такі заводи виробляють протеїнову муку, яка на європейських ринках вартує 600-800 дол. за тону.

Утилізувати рештки заплановано до кінця жовтня

Допоки завод не працює, великі сільгосппідприємства вивозять свої відходи на ветсанзавод у Шепетівку в Хмельницькій області.

«Ті, що не везуть, закопують в лісах, ярах. Але так не може тривати довго», – констатує Василь Хомінець.

Загалом за рік область продукує 5 тис. т побічних продуктів тваринного походження. Адже в області працює 64 м’ясопереробних підприємства, 154 свиногосподарства, у яких утримується 156 тис. свиней, 46 ферм ВРХ, у яких утримується 29 тис. голів худоби, 16 птахогосподарств. В усіх цих підприємствах не обходиться без загибелі тварин. І утилізувати їх на території області наразі неможливо.

За тваринні рештки, накопичені в селі Острів, візьмуться з настанням потепління. На території Тернопільської філії «Укрветсазаводу» створять утилізаційну лагуну.

«Тваринні рештки перетворилися на пластиліноподібну масу, її тепер не спалити. Пропонували вивезти, але де взяти кошти на транспортування? Закопати неможливо, бо вже раз закопали і немає місця, щоб ще раз закопати. Тому прийняли рішення з екологами створити утилізаційний саркофаг», – каже Василь Хомінець.

На території заводу облаштують основу і попередять потрапляння шкідливих речовин в підземні водні шари. Згодом на огороджену територію площею 1,4 га звезуть тваринні залишки, їх пересиплять хімічними інгредієнтами і накриють плівкою. Також суміш буде залито вапном, щоб зняти неприємний запах. Згодом ці органічні добрива вивезуть на поля.

Профінансують роботи з трьох бюджетів. Зокрема, з казни області заплановано виділити 2,2 млн грн, ще по 520 тис. грн нададуть Тернопільський район та село Острів.

Після того, як буде визначено підрядника, орієнтовно влітку розпочнуть усі роботи. Завершити їх планують до кінця жовтня.

В області розраховують, що до того часу вже стане відома і подальша доля самого підприємства, яке, через брак коштів, не могло самостійно вирішити проблему.

За словами Хомінця, згодом, ймовірно, буде ставитися питання перед «Укрветсанзаводом» про повернення суми, витраченої на утилізацію тваринних решток коштів.

«Була злочинна безгосподарність, винні мають бути покарані. Але ключовим для нас насамперед є питання модернізації заводу і щоб таке підприємство на території області діяло», – підкреслив начальник обласного управління Держпродспоживслужби.

Андрій Вацик