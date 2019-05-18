Казкові будинки в стилі фахверк: подорож в одне з найстаріших міст Німеччини

Місто-курорт в долині річки Неккар

Про фахверк як архітектурний стиль детальніше розкажу нижче, а поки проведу для вас екскурсію в одне з найгарніших німецьких міст у цьому стилі, з тих, що я поки бачила.

Бад-Вімпфен - одне з найстаріших міст Німеччини, яке знаходиться в землі Баден-Вюртемберг. Підпорядковується адміністративному округу Штутгарт. (Мені складно даються назви німецьких міст, земель та округів. Думаю, вам також. Щось забагато приголосних. :)) До речі, оскільки сьогодні містечко є частиною метрополії Штутгарта, то мандрівники без автомобіля зможуть заощадити на квитках.

Місто розташоване на високому пагорбі над річкою Неккар, куди ведуть досить круті сходи з вокзалу. Тому, вдихніть глибше і вперед - милуватися красотами. Бад-Вімпфен є відомим курортом. Саме слово «бад» означає «купальні». У назвах німецьких міст воно вказує на те, що це курорт. Пишуть, що Бад-Віпмфен став курортом 75 років тому. Але й до присвоєння місту цього статусу тут відпочивало багато людей, які з’їжджалися на джерела з мінеральною водою. Весь регіон Штутгарта славиться своїми водами. Завдяки горбистій місцевості з невеликими перепадами, джерела тут пробиваються назовні.

Сьогодні у місті знаходиться, зокрема, реабілітаційний центр з басейнами для сольової терапії хворих зі штучними суглобами, лікувальний корпус і діагностичний центр, який проводить різні обстеження.

Але мене вразило інше - численні «пряникові» будинки, які збереглися до нашого часу і при цьому досить добре виглядають. Вони побудовані ще в XVI-XVIII століттях. Жителі міста, яких трохи більше 7 тисяч, переобладнали їх на сучасний лад, зберігаючи зовнішній вигляд. Кажуть, німці полюбляють, коли будинок виглядає історично, а всередині він переповнений сучасними зручностями та технікою. Деякі такі осучаснені хатинки дуже круто виглядають - я б там жила. )))

Ще маленьким німецьким містам характерні розміреність, порядок і чистота. На вулицях мало людей, тиша та затишок. Оцінили ми і домашні кав’ярні, де власниця сама обслуговує гостей. Сидиш з горнятком кави, дивишся у вікно на вулицю з бруківкою та кольоровими будинками. Ця картина перед очима з її спокоєм дозволяє тобі відпочити від гамору великих міст і буденних справ. А торти тут ріжуть на око, жодної ваги. Просто, кусок торта коштує стільки-то. І, повірте, вас точно не обділять, скоріше навпаки.

Проте, є період, коли місто перетворюється на людський мурашник. У Бад-Вімпфені проходить дуже популярний у місцевості різдвяний ярмарок. Тоді у вузьких історичних вуличках гості міста ледве розминаються один з одним. Але, якщо усі ввічливі - то, відповідно, всім комфортно.

Ще одним стандартним атрибутом німецьких міст є… турецький «Дьонер кебаб». Саме він вважається чи не головною гастрономічною «візитною карткою» в Німеччині, яку мають спробувати усі туристи, а зовсім не ковбаски, як то прийнято вважати. До речі, кожен їм як останній, але за деякий час знову хочеться. Головне розуміти, що зазвичай порція виходить дуже велика. )))

Одне з найстаріших міст Німеччини: трохи історії

У Бад-Вімпфені, як кажуть, історія та сучасність переплелися. Будиночки в стилі фахверк, вузькі вулички, в яких відчувається подих минулого, поєднуються з будівлями сучасних клінік. Але у місті є й інші пам’ятки історії, крім фахверкових будинків.

У кінці XII століття німецький імператор Фрідріх Барбаросса побудував тут палац для себе та імператриці. Смішно читати, коли пишуть, що для жінок в палаці були всі зручності на той час. А саме - покої обігрівалися камінами. Та головне, був закритий туалет з туалетним папером - листами капусти. )))

Від колишньої споруди на сьогодні збереглися Синя вежа, Червона вежа, палацова капела, а також арки Великої зали. Червону вежу фортеці видно вже з вокзалу, який знаходиться всього в 200 метрах від неї.

Синя вежа тягнеться з центру міста вгору. Але цій вежі дуже не щастить - постійні ремонти через пожежі. Пишуть, що Синя вежа належить до тих веж Німеччини, які підтримують старовинні традиції. Раніше вона виконувала дозорні функції, а це означало, що на горі завжди повинен бути відповідальний. Тому на верхній платформі вежі й сьогодні живе хранитель вежі, точніше берегиня. Для неї там облаштували приміщення, в якому вона спить, зустрічає туристів і продає квитки. Але з 2015 року вежа на ремонті.

Казкові «пряники» в стилі фахверк

У Європі збереглося багато фахверкових будинків, які ніби зійшли зі сторінок дитячих книжок. І якими б хмарочосами не дивував сучасний світ, чарівні хатинки продовжують захоплювати туристів.

Цей стиль будівництва зародився в Німеччині в XIV столітті. А найдавніший фахверковий будинок зі збережених нині знаходиться в німецькому містечку Кведлінбурзі.

Фахверк (нім. fachwerk - каркасна споруда) - це такий тип будівництва, за якого основою споруди є вертикально встановлені стовпи, які, разом з похилими балками, є опорною будівлі. Потім така конструкція заповнювалася сумішшю глини, соломи, каменів або битої цегли. Багатші містяни у міжкаркасний простір додавали дерев'яні різьблені панелі. Цей метод дозволяв будувати швидко і досить дешево. Напевне, тому фахверк став таким популярним у Середньовічній Європі. А те, що будинки збереглися й до сьогодні, напевне, може свідчити про надійність технології. Очевидно одне: в сучасності такі «пряникові» будинки - це хороша можливість заробити на туристах.

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Бажаю вам знайти у старенькій Європі своє улюблене фахверкове містечко. Вдалих подорожей і нових вражень.

Мирослава Шульгевич