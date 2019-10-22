Незаймана природа Асканії-Нової та космічні пейзажі Арабатської стрілки: туристичні дива Херсонщини

Після анексії Росією Криму багато українців відмовилися від подорожей на півострів до його повернення з-під окупації. Тож для багатьох постало питання: де ж тепер відпочивати в Україні на півдні. На цій хвилі Херсонська області, багата на найрізноманітніші туристичні цікавинки – природа, море, оздоровлення, фестивалі – прийнялася активніше працювати над залученням туриста.

Нещодавно у Міжнародному аеропорту «Херсон» встановили перший у регіоні сенсорний туристичний інформаційний центр. Він допоможе туристам проложити свій власний маршрут Херсонщиною, а також дасть відповідь на питання: де відпочити, в якому готелі зупинитися, куди поїхати на екскурсію та багато іншого.

Раніше УНІАН.Туризм вже розповідав про відпочинок в Новій Каховці – місті індустріальних пейзажів та чистих джерел. Тепер же розповімо вам про дві унікальні природні місцини – біосферний заповідник Асканія-Нова та Арабатська стрілка, де можна прекрасно відпочити від галасу великого міста, а десь ще оздоровитися.

Асканія-Нова – незайманий степ у всій красі

Херсонщина – це справжнє серце українських степів. Саме тут ти розумієш – який він, справжній український південний степ. Чого тільки вартий біосферний заповідник Асканія-Нова - найбільша серед європейських степових територій та одне з семи чудес України. Площа цього природного оазису складає 33 тисячі гектарів, третина з яких – абсолютно заповідна степова зона, якої ніколи не торкався плуг.

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Коней Пржевальського, зебр, ослів можна побачити на відстані витягнутої руки в їхньому природному середовищі, навідавшись до них в гості під час екскурсії. Почуття переповнюють, коли ти власноруч можеш доторкнутися і погладити благородного оленя.

А ось трохи далі пасуться більш полохливі та обережні олені, сайгаки, антилопи, буйволи, бізони та інші копитні. Наближатися до них може тільки одна людина – Віктор Гавриленко, який керує заповідником майже 25 років і, схоже, знає мову звірів.

Втім, відтепер туристичне містечко відоме не тільки біосферним заповідником, а й першим в Україні «Гобелен-фестом», який пройшов тут наприкінці вересня 2019 року. Місце обране не випадково, адже саме Херсонщина виводить нові види овець, чию шерсть потім використовують у ткацтві.

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Для довідки: Гобелен – один із різновидів декоративно-ужиткового мистецтва, стінний безворсовий килим з сюжетною або орнаментною композицією, витканий вручну перехресним переплетенням ниток.

І ось на фестивалі в Херсонській області кожен охочий мав змогу побачити, як виготовляють різноманітні вироби з гобеленів, а також взяти участь у майстер-класі з виготовленню шерстяних ниток.

Не менш цікавим на фестивалі є кулінарне шоу. Кожна громада, яка долучилася до фестивалю, презентувала місцеві традиційні страви (ви будете здивовані, наскільки багатою є місцева кухня). Туристи могли спробувати кулеш, чабанську кашу та 20 різновидів борщу, кожен за особливим рецептом.

У планах організаторів зробити фестиваль щорічним. Тому, можливо, зовсім скоро окрім популярного біосферного заповідника, в селищі Асканія-Нова може з'явитися ще одна популярна туристична локація.

І маленька порада: найкраще приїздити в Асканію-Нову посеред тижня. Тоді ви зможете спокійно все роздивитися і уникнути зайвої штовханини з сотнями туристів у вихідні дні.

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Як дістатися: Від Херсона біосферний заповідник знаходиться в 140 км, від Генічеська – в 90 км, трохи більше 70 км до нього від Новоолексіївки. До цих міст можна дістатися потягом або автобусом, до Херсона тепер ще й літаком. З грудня 2019 року авіакомпанія Ryanair почне польоти з Польщі в Херсон. Рейси до Херсону будуть виконуватися двічі на тиждень з Кракова (Польща) і стартують з 21 грудня цього року.

Якщо їхати власним авто, з боку Миколаєва, за Цюрупинськом їдемо за вказівниками на Мелітополь трасою Е58. Приблизно через 80 км буде перехрестя. Їдемо направо за знаками на Асканію-Нову. Ще через 70 км і кілька поворотів з'явиться заповідник – дотримуйтеся відповідних знаків. Якщо з боку Мелітополя, то спочатку їдемо в сторону Генічеська, а потім звертаємо на Асканію-Нова. Всього близько 160 км.

Арабатська стрілка – рекреаційна зона з космічними пейзажами

Арабатська стрілка – одне з тих унікальних місць в світі, які ти не побачиш в жодному іншому місті. Це вузька піщана коса, яка за розмірами не має собі рівних – її довжина сягає 113 км. Простягнулася вона вздовж узбережжя анексованого Криму. Північна її половина – єдина частина півострова, що залишилася під контролем України. З одного боку косу хлюпочуть хвилі «гнилого моря» – Сиваша, з іншого – живого і чистого Азовського моря.

А ще Арабатська стрілка є найдовшим природним пляжем в Європі.

Популярність на Арабатську стрілку обрушилася близько п’яти років тому, коли замість Криму українські туристи масово поїхали в реакційну зону. І це не дивно, адже в радіусі ста кілометрів від Генічеська немає жодного екологічно шкідливого виробництва. Найчастіше туристи їдуть відпочивати до курортних містечок Генгірка, Щасливцеве та Стрілкове, добиратися до яких краще всього з Генічеська маршрутним автобусом або таксі.

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Завдяки своєму зручному розташуванню, досить добре розвинутій інфраструктурі, а також теплому та мілкому морю – це місце ідеально підходить для сімейного відпочинку з дітьми. Купатися тут можна з травня місяця і до кінця вересня.

З іншої сторони коси розташоване озеро Сиваш, площа якого становить 3 тисячі квадратних кілометрів. Щоб зрозуміти, наскільки це багато – уявіть, що це розміри маленької держави, наприклад, такої як Люксембург.

Вода в озері не поступається водам знаменитого Мертвого моря. Концентрація солі тут така висока, що ви ніколи не потонете. Рожеві води та білі кристали солі створюють неймовірні космічні пейзажі.

Також Арабатська стрілка відома і своїми термальними озерами, які є практично в кожному селі. Тут можна скупатися самостійно або пройти лікувальний курс в одному з пансіонатів.

На виїзді з Щасливцевого, що також на Арабатській стрілці, розташоване безкоштовне джерело під відкритим небом. У цьому місці з підземної свердловини виходить вода температурою близько 70°C, після чого проходить через три басейни, в кожному все більше охолоджуючись. Медперсоналу і зручностей ви тут не знайдете, проте, серед відпочиваючих це місце користується постійним попитом.

Ще одна водолікарня «Гаряче джерело» знаходиться в селищі Генгорка, але тут послуги вже платні. Наприклад, взяти одну йодобромну хлоридно-натрієву ванну коштує від 180 гривень, а таких процедур потрібно від 6 до 12. Зате тут всі охочі оздоровитися проходять медичний огляд та знаходяться під наглядом фахівців.

З житлом проблем на Арабатській стрілці не виникне, тут вам запропонують номери, кімнати із зручностями та без, цілі будиночки та навіть вілли. Все залежить від ваших бажань та розміру гаманця.

Взагалі ж Арабатська стрілка – це природний салон краси: тут просто неба можна зробити пілінг сіллю, прийняти грязьові та сольові ванни, покупатися в теплому морі та оздоровитися в термальних джерелах.

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Як дістатися: Все дуже просто, навіть якщо ви ніколи тут не були. Потягом буде зручно добиратися жителям лівобережної України. Є щоденні, прямі, швидкі поїзди, які проходять через станцію в Новоолексіївці. Наприклад, ціна квитка Київ-Новоолексівка в один бік коштує 600 грн (купе). З Новоолексіївки можна електричкою доїхати до Генічеська, а потім на маршрутці або автобусі до місця відпочинку. Або можна відразу від вокзалу сісти на автобус, що йде прямо на Арабатську стрілку.

Якщо їхати автобусом, то практично з будь-якого регіону можна дістатися до автостанції в Генічеську. Автобуси далекого сполучення йдуть з Одеси, Києва, Харкова, Дніпропетровська та інших великих міст України. Але також як і поїзд, міжміські автобуси не везуть відпочивальників безпосередньо на Арабатку, тому вам доведеться пересідати на приміські автобуси, або вдаватися до послуг таксі.

Якщо у вас є власний автомобіль то ним подорожувати буде найбільш приємно. Хорошим маршрутом буде виїзд на трасу Харків-Сімферополь – це найбільша магістраль з якісним покриттям, прокладена сюди. Загалом, при будь-якому маршруті, орієнтиром на шляху служить місто Генічеськ, минаючи яке ви і потрапляєте на Арабатку.

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Херсонщині дійсно є що показати туристам. Залишається тільки дочекатися відпустки, спакувати валізу, взяти з собою рідних чи друзів і гайда відкривати для себе найпотаємніші куточки України, адже в нас їх ще чимало.

Юлія Корнійчук