Місто індустріальних пейзажів, чистих джерел та ексклюзивного вина: чим Нова Каховка готова дивувати туристів

Місто Нова Каховка на Херсонщині відносно молоде. Воно було засноване у 1952 році під час будівництва Каховської гідроелектростанції на місці села Ключове. За розповідями, село отримало таку назву завдяки кристально-чистим джерелам, які б'ють з-під землі та впадають в Дніпро.

Читайте такожУнікальний безлюдний острів, дивовижна Асканія-Нова та яскраві гастротури: чим Херсонщина готова дивувати туристів

Ще одним цікавим фактом є те, що Нова Каховка внесена в список світових пам'ятників архітектури, оскільки стара частина міста побудована за єдиним планом. Таких міст у світі окрім неї всього два – це Санкт-Петербург та Бразилія.

Що подивитися в Новій Каховці

● Любителям індустріальних пейзажів цікаво буде подивитися на Каховську ГЕС. Гідроелектростанція в Новій Каховці входить в 10-ку найбільших станцій в Україні та є шостою сходинкою в каскаді гідроспоруд на річці Дніпро. Каховська ГЕС вражає своїми параметрами і міццю: довжина напірного фронту гідровузла 3650 м, максимальний напір 16,5 м.

Читайте такожУкраїною своїм ходом: як потрапити в різні куточки країни, якщо у вас немає машини

● Смарагдовою перлиною міста є парки. Тут взагалі створюється відчуття, що набережна Дніпра вкрита зеленим покривалом, де можна чудово провести час. Але особливо тягне і дітей, і дорослих в парк «Казкова діброва». На його території встановлено близько 150 дерев'яних казкових героїв, безліч струмочків і ставків. Також у парку функціонує міні-зоопарк.

● Виноробне господарство князя Трубецького – це по-особливому унікальне місце для винного туризму і єдине історичне шато в Україні. Комплекс розташований на березі Дніпра в декількох кілометрах від Нової Каховки в селі Веселе.

Читайте такожУкраїнський курорт Росєйка: унікальна піщана коса, чисте море та мінімум сервісу

Сучасна територія винзаводу складається з нових і старовинних будівель, що збереглися ще з часів князя Трубецького. І вони вражають! Зведену в 1900 році будівлю заводу реконструювали, були відкриті дегустаційні зали, оглядовий майданчик, а також відновлені 8 галерей винних підвалів (сюди найбільше тягне туристів). У підвалі маєтку можна побачити, як зберігають і витримують вина, а це більше 10 000 пляшок, серед яких близько 7 000 вин – рідкісні екземпляри.

Вина, які стали класикою – це витримані «Шардоне», «Каберне», «Мерло», «Піно Нуар». А особливу славу виноробні принесли такі легендарні марочні вина, як «Оксамит України», «Перлина Степу» та «Наддніпрянське».

Читайте такожЗа пригодами на Дністровський каньйон: еко-прогулянки серед унікальної природи, круїзи по Дністру та рай для бьордвотчерів

Ще у маєтку князя Трубецького знаходиться етногастрономічний ресторан, в захваті від якого будуть навіть найвимогливіші гурмани. Там можна продегустувати вино з правильно підібраного келиха та скоштувати місцеві делікатеси.

● Екскурсія Дніпровськими плавнями. Тут є все для тих, хто любить воду і зелень: місцеві канали, водні лілії і латаття, плавні, а також скелі з ракушняка. Прогулянки на байдарках по Нижньодніпровським плавнях – доступний фінансово і безпечний відпочинок, навіть якщо ви невпевнено відчуваєте себе на воді або бачите байдарку вперше в житті. Вражень буде багато!

Інфраструктура для відпочинку в Новій Каховці

У Новій Каховці є все, що потрібно для відпочинку, оскільки місто багато років виконує представницьку функцію («Таврійські ігри» та вітрильні регати). Все залежить від ваших бажань і бюджету. В середньому зняти непоганий номер в готелі коштуватиме від 500 грн з людини. Харчуватися можна в місцевих кафе та ресторанах – їх у місті вистачає на будь-який гаманець.

Читайте такожПолонина Боржава: ідеальний хайкінг для початківців і поціновувачів неспішних прогулянок

Дістатися до Нової Каховки можна потягом, автобусами або власним авто. З Києва туди щоденно о 19:37 їздить потяг Київ-Херсон, ціна квитка в одну сторону – плацкарт 150 грн, купе 218 грн. Доїжджаєте до Херсона, а звідти маршруткою до Нової Каховки. Ціна квитка близько 70 грн в одну сторону. Також можна дістатися прямим автобусом Київ-Нова Каховка, тут прийдеться викласти 500 грн в один бік.

***

P.s: Нова Каховка – справжня перлина Дніпра. Тут по-європейськи чисто і по-українськи зелено. А ще тут вкрай мало такого ненависного нами дихання безнадійного «совка». Очі бачать доглянуті вулиці, красиві ресторанчики, дерев'яні покрівлі пірсів і красиво облаштовані набережні. Сюди точно варто вирватися з мегаполісу заклопотаній молоді, щоб вдихнути ковток свіжого повітря, влаштувати діджитал-детокс і повністю перезавантажиться.

Юлія Корнійчук