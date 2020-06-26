Відкриваємо своє серце Албанії: безпечний та комфортний відпочинок на морських курортах в сезоні-2020

26 червня 2020 року сталася маленька історична подія в житті українських туристів - перший післякарантинний туристичний чартер вирушив з аеропорту "Київ" до столиці Албанії - Тирани. Ця країна стала першою, яка зголосилася приймати українських туристів на відпочинок після карантину, запровадженого у всьому світі через пандемію COVID-19. Ми поговорили з керівницею напрямку Албанія туроператора JoinUP! Альоною Барчук і дізналися про найкращі готелі країни і чому саме Албанія – відмінний вибір для спокійної та безпечної відпустки літа-2020.

Безпечно і без зайвого клопоту

Оскільки через коронавірусну кризу Албанія пройшла з одними з найнижчих показників захворюваності, вона швидше за інших змогла відкрити кордони для туристів, виключивши при цьому з переліку вимог обов’язкове тестування по прильоті і необхідність самоізоляції. Крім того, в Україні Албанію віднесено до країн так званої «зеленої» зони, тобто після повернення з відпустки вам теж не доведеться ізолюватися або проходити обсервацію. В сьогоднішньому світі, скажемо прямо, це надзвичайно вагомий аргумент у плануванні закордонної подорожі.

Останні місяці були непростими для всіх учасників туристичного ринку, тож з поступовим початком сезону і туроператори, і готельєри розробляють такі програми відпочинку, аби вдовольнити кожного, хто скучив за подорожами, і запропонувати привабливі умови на будь-який смак та гаманець.

Албанія – море, гори, щастя

Два моря – Іонічне та Адріатичне, неймовірної краси гірські краєвиди, самобутня культура, багатство і розмаїття національної кухні стали відкриватися широкому загалу туристів лише протягом останнього десятка років. Албанія – це комфортний відпочинок без натовпу туристів.

В цій країні є все, що потрібно для класичного морського відпочинку, тож кількість туристів від року до року невпинно росте. При цьому багато куточків Албанії зберегли недоторкану природу, куди поки що рідко зазирає пересічний турист, а місцеві жителі не втомлюються щиро вітати гостей на своїй землі.

Куди саме вирушити і де зупинитися

Албанські готельєри цьогоріч запропонували туроператорам надзвичайно вигідні умови співпраці – подекуди, ексклюзивні – тож готелі, про які розкажемо нижче – це справді ретельно відібрані місця для ідеальної відпустки. До того ж, з 1 липня прямі перельоти до Тирани почне виконувати український лоукостер SkyUp Airlines.

Курорт Дуррес

Дуррес розташований на березі Адріатичного моря в 30 хвилинах їзди від аеропорту. Порт Дурреса – єдина природна гавань на албанському узбережжі. Він зусібіч оточений соснами, має широкий піщаний пляж. Неймовірно чисте повітря і море, яке швидко прогрівається, розвинена інфраструктура і безліч місць, де можна придбати свіжі продукти – ідеальні для сімейного відпочинку з дітьми.

Aler Luxury Resort Durres 4*

Готель було реконструйовано у 2017 році. Персонал, серед іншого, говорить українською мовою. Є власний піщаний пляж з безкоштовними лежаками і парасольками і сосновий бір. Повітря тут надзвичайне, а лазур моря і неба тішать око і тамують турботи.

Дуррес Dolce Vita 4*

Готель, побудований у 2008 році, розташований у 47 км від аеропорту Тирани. Він буквально потопає у пальмах і квітах на ідеально доглянутій території. Має 2 ресторани з італійської кухнею (один – з видом на море) і невеличкий дитячий ігровий майданчик.

Aler Hotel Durres 3*

Готель розташований на першій береговій лінії Адріатичного моря. Тут уважний персонал і бездоганний сервіс. Вишуканий ресторан з видом на море порадує гурманів стравами європейської і національної кухні, а також бездоганним приготуванням найсвіжіших морепродуктів. Персонал говорить українською мовою.

Дуррес Ujvara 3*

Чудовий варіант для недорогого відпочинку. Затишні номери обладнані сучасними зручними меблями і всім необхідним для комфортного відпочинку. Кухня ресторану напрочуд вишукана і багата на делікатеси.

Курорт Саранда

Саранда – один з найкрасивіших регіонів Албанії. Трансфер з аеропорту буде довгеньким – понад 5 годин, проте він того вартий, повірте. Курорт розташований на Іонічному узбережжі країни і саме тут – вечірки і веселощі нон-стоп. Сміливо рекомендуємо його молоді або родинам, які люблять активно проводити час. Щоб урізноманітнити відпустку, звідси, наприклад, можна поромом дістатися грецького острова Корфу.

Aler Holiday inn Saranda 4*

Один з найновіших та найпрестижніших готелів Саранди, розташований у туристичній частині міста, з відмінним обслуговуванням, гостинною атмосферою і затишними номерами з приголомшливими видами на море і острів Корфу. Ідеально підходить для пляжного сімейного відпочинку або проведення корпоративних заходів. Персонал готелю говорить українською.

Aler Luxury Apartments Saranda 4*

Ці розкішні апартаменти розташовані в туристичній частині міста Саранда прямо навпроти готелю, про який ми писали вище. Мешканці апартаментів можуть відвідувати його ресторан і бар. У готелі є 12 апартаментів на різний смак, а також безкоштовний паркінг.

Troy Apt

Апартаменти збудовані 4 роки тому. Зручно розташовані і дуже комфортні. На першому поверсі – прекрасний ресторан, який може похвалитися відмінною національною і європейською кухнею.

Курорт Влера

Багатогранний курорт з розвиненою інфраструктурою підійде і для активного молодіжного відпочинку, і для спокійної релакс-відпустки. У курорта два моря і два типи пляжів – піщаний на Адріатичному і білий дрібногальковий з боку Іонічного. Трансфер із аеропорту займає 2,5 години.

Aler Grand Hotel Vlora 5*

Сучасний елегантний готель з басейном, єдиний у Влері готель на базі All Inclusive. Вперше прийняв гостей у 2019 році. Є номери з балконами, з панорамними вікнами, деякі – з видом на море. Готель розташований просто поруч із прекрасною набережною, що дозволяє туристам насолодитися красивими заходами сонця і неймовірними видами на Іонічне море, острів Сазан і півострів Карабурун.

Regina City 4*

Готель побудований у 2017 році і розташований у 149 км від аеропорту Тирани. Пляж – просто через дорогу. Родзинкою Regina City є відкритий басейн на даху з неймовірним панорамним видом.

Aler Luxury Hotel Vlora 4*

Цей висококласний бутик-готель розташований на узбережжі Іонічного моря. З його вікон і терас відкривається прекрасний вид на море, а в номерах панує атмосфера комфорту та затишку. Гості готелю можуть скуштувати вишукані страви від італійського шеф-кухаря у ресторані на 7-му поверсі або розслабитися на терасі лаунж-бара на 8 поверсі, насолоджуючись панорамним видом на море і гори.

Альоною Барчук, керівницею напрямку Албанія туроператора JoinUP!

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