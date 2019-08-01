Овеча ферма, водоспади та скелі Довбуша: топ-5 локацій для активного туризму у Яремче (фото)

Кожен українець, який хоча б раз побував у Карпатах, неодмінно захоче повернутись туди знову. Адже де ще можна побачити стільки цікавинок, стільки дивовижних пейзажів, як не в наших українських горах. Тут відпочиває душа, а тіло перезаряджається та набирається енергії.

Якщо ви надаєте перевагу активному відпочинку та не любите сидіти на одному місці, то поїздка до мальовничого гірського містечка Яремча - саме те, що треба для вас. Ми розкажемо вам про найцікавіші місцеві локації.

1. Скелі Довбуша

Цей скельно-печерний комплекс розташований на висоті 668 м над рівнем моря і виглядає як нагромадження гігантських скель з глибокими і темними ущелинами, ямами, потаємними ходами та стежками. Місце справді гарне та нагадує декорацію до фільму.

Унікальний скельний комплекс був названий на честь легендарного опришка Олекси Довбуша. За легендою, у XVII–XVIII ст. у цих скелях таборували опришки, які використовували печери під сховище.

Дістатись сюди можна пішки. Вхід на стежку Довбуша коштує всього 30 гривень. Підійматися гірською стежкою до скель доведеться приблизно півгодини.

2. Гора Маковиця та овеча ферма

Якщо ви не втомитесь після підйому до скель, то на вас чекатиме наступний "щабель" посвяти у справжніх гуцулів. Усього за 3 кілометри розташована гора Маковиця. Щоправда долати ці 3 кілометри доведеться щонайменше дві години, адже стежка до верхівки доволі крута.

Проте якщо ви її всеж таки подолаєте, винагорода вас чекатиме просто дивовижна. З верхівки Маковиці відкриваеться чудовий вид на все Яремче та довколишні гори. Можна навіть у віддаленні побачити Говерлу.

На Маковиці також розташована овеча ферма та сироварня. Тож можна тут і на овечок подивитися і свіжої бринзи скуштувати.

3. Водоспад Гук

Водоспад Женецький Гук розташований на відстані 25 км від Яремче. До нього можна під'їхати або машиною (адже практично вся дорога до водоспаду асфальтована), або проїхатись від Яремче 20 хвилин автобусом і далі 6 кілометрів пройти пішки.

Гук - один з найбільших водоспадів в Карпатах: він має висоту близько 15 метрів. Таку назву йома дали місцеві жителі через сильну гучність падіння води.

На Гук можна дивитись як знизу, так і зверху - є видові майданчики, стежки до них мають міцні перила.

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4. Водоспад Пробій

Набагато менший від Гука, але не менш мальовничий - водоспад Пробій. Його перевагою є те, що знаходиться він у самісінькому центрі Яремчі.

Раніше висота падіння води тут сягала 25 метрів, проте для сплаву лісу по ріці Прут водоспад підірвали, значно зменшивши його висоту. Зараз води Прута спадають вниз з висоти 8 метрів.

Водоспадом можна помилуватися з підвісного моста, навколишніх кафешок або жспуститися просто до води.

5. Озеро Несамовите

Озеро Несамовите знаходиться у межах Карпатського заповідника на схилі вершини Туркул. Гуцули називають озеро "гірським оком". Загадкова водойма дійсно нагадує величезне око. До речі місцеві не купаються в Несамовитому, бо вірять в те, що довкола танцюють мерці, які можуть затягнути на дно. Проте ніхто не заважає вам посидіти на березі водойми та пороздивлятися мальовничі краєвиди, розташовані навкруги.

Цікаво, що в озеро не втікає жодної річки, тому живиться воно снігом та дощами.

Ольга Броскова