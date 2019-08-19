Велосипедами по Європі: кілька секретів, як комфортно проїхатися найпопулярнішим веломаршрутом уздовж Дунаю

Ніщо так не прочищає мізки і не дає відчуття розрядки, як повільна їзда велосипедом уздовж однієї з найбільших річок Європи – Дунаю. Особливо ж велотраса варта уваги, якщо ви початківець або хочете проїхатися разом із дітьми.

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Donauradweg – Дунайський велосипедний шлях, який, без перебільшення, є одним із найпопулярніших у Європі. Щороку його відвідують сотні тисяч туристів, які прагнуть побачити неповторну красу дунайських краєвидів, а водночас помилуватися середньовічними замками та типовими баварськими забудовами цього регіону. Велошлях простягається уздовж майже всього Дунаю - другої найдовшої річки Європи, а це понад 2800 км.

Donauradweg проходить по обидва боки річки. Тут чергуються різноманітні ландшафти, добре розвинена система кемпінгів, хостелів та готелів, але найголовніше – велодоріжка практично всюди простелена рівною місцевістю, тут немає різких підйомів та спусків, тож їздять нею навіть діти. Для початківців, як ми, – ідеальний варіант!

Donauradweg: сплануйте маршрут велотуру заздалегідь

Ми їхали, зголосившись на лайт-велотур, який розробили справді фанати такого відпочинку, зокрема, власниця Bed&Bike/Велосадиби на Закарпатті Аліса Смирна та закарпатський гід Владислав Товтин.

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«Перше й основне: якщо ви ще жодного разу не їздили вздовж Дунаю і не маєте в цій справі порадника, то детально вивчіть маршрут і сплануйте його заздалегідь, – розповідає велосипедистка зі стажем Аліса Смирна. – Річ у тім, що при цьому ви, в першу чергу, маєте врахувати власні можливості та досвід катання на велосипеді учасників вашої групи чи родини. Говоримо про те, що для когось і 80 кілометрів за світловий день подолати не проблема, а комусь і 30 – важко. Тому якщо ви вряди-годи катаєтеся вдома, їдете в такий велотур уперше, то розділіть його на частини, врахувавши, що 40-45 км на добу – абсолютно під силу початківцю, але більше їхати не варто, може бути важко».

Карту Donauradweg можна легко знайти в Інтернеті та розділити її на відповідні етапи. При цьому одразу бронюйте місця в хостелах, готелях чи кемпінгах на шляху, адже в літній період вони переповнені.

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Забігаючи наперед, зазначимо: коли їхатимете, обов’язково орієнтуйтеся на вказівники – на цьому веломаршруті вони встановлені часто, вказують на відстань до найближчих населених пунктів, паромні переправи (якщо забажаєте покататися іншим берегом) тощо.

Закралися сумніви щодо правильності руху? Не впадайте у відчай: уздовж маршруту в різних «точках» – кав’ярнях, містечках – придивляйтеся до стелажів та вивісок, картки та брошури з детальним описом вашої подорожі є всюди.

Не знаєте німецької? Впевнені, телефон з вами, а отже, вивчіть заздалегідь пропозиції роботи в роумінгу вашого оператора або ж подбайте, щоб програма-перекладач була встановлена на вашому телефоні та працювала офлайн (інтернет-зв'язок може коштувати недешево, наприклад, «Водафон» знімає 40 грн за 100 МБ, «Київстар» – 35).

До речі, вивіски є всюди, слідкуйте за ними, вони встановлені дуже часто та позначені зеленим кольором. На офіційному сайті Donauradweg навіть наполегливо рекомендується це робити, якщо не хочете заблукати і раптом доїхати до… гирла Чорного моря.

Як доїхати?

Стандартний австрійський маршрут вздовж Дунаю - від прикордонного Пассау до Відня, це приблизно три сотні кілометрів. Саме його найчастіше й обирають початківці, родини з дітьми. Як до нього дістатися?

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Чимало туристів, і, насамперед, українців, практикують свою поїздку таким чином: їдуть до Відня на власному авто, залишають там його на парковці, австрійською залізницею доїжджають до Пассау разом із велосипедами та речами, і повертають назад уже веломаршрутом. Подорож потягом дуже комфортна, але тут є нюанс – треба заздалегідь вивчити, як купувати квитки. Адже, приміром, якщо купуєте квиток ІІ класу на одного, то він обійдеться в 43 євро, якщо вже на двох – то стільки же. Але якщо викуповувати одразу, приміром, 4-5 квитків (знайома так купляла), то квиток може обійтися і в 10-12 євро на одного.

«До речі, дуже зручно можна зупинитися в невеликому містечку поблизу Відня – Мельк, – розповідає ужгородка Оксана, яка торік проїхала веломаршрутом. – Ми зупинялися в кемпінгу, і він тут доволі дешевий. До всього ж, спокійно сіли на потяг, завантажили велосипеди. Ще один плюс – безкоштовна стоянка на території залізничного вокзалу, ми залишали на ній власний автомобіль. Якби залишали авто у Відні, то парковка ще би витягла значну суму з гаманця».

Для тих українців, які не мають кріплень для велосипедів на власних автівках, але хочуть поїхати у велотур, можна спланувати подорож і так: треба приїхати до прикордонного регіону (Закарпаття) і вирушити звідси, забронювавши мікроавтобус з велокріпленнями та досвідченим водієм. Це надзвичайно зручно, якщо врахувати, що їдете вперше (порада: пошукайте таких водіїв, які ще є й веломайстрами, тоді в разі НП зможуть полагодити ваш велосипед).

«Трансфер до Відня з Ужгорода й назад (враховуємо автомобіль з велокріпленням, наприклад, автобус на 7 місць) обійдеться приблизно в 350-420 євро, залежно від типу машини і завантаження. Ця сума враховує заправку, страхування, плату за дороги. Якщо їдете до Німеччини, то тут, до речі, слід враховувати і так званий екодозвіл для проїзду територією цієї країни, і водій це враховує, – розповідає Аліса Смирна. – Якщо не наймаєте водія, а хтось із знайомих супроводжуватиме вас уздовж маршруту, то йому теж слід ретельно підготуватися до поїздки, щоб уникнути високих плат за паркування, особливо у великих містах. У Німеччині треба заздалегідь подбати про зелену плакету, такий собі еко збір за в’їзд у міста. Вартість залежить від року випуску машини і її впливу на навколишнє середовище (приблизно 12 євро, можна придбати в Австрії на техстанціях або заздалегідь замовити онлайн). У такому разі також можу порадити: для вивантаження велосипедів вибирайте парковки великих торгових центрів, бо тут і місця достатньо, і безкоштовно можна переміщатися».

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Їдучи веломаршрутом, ви можете везти всі речі з собою й ночувати в кемпінгах, або ж їх за вами може перевозити авто супроводу. Останнє доволі зручно. Якщо такого транспорту немає, а вам хочеться отримувати насолоду від подорожі, а не «тягнути на горбу» рюкзаки, намети, спальники та примуси, можна скористатися місцевою послугою доставки багажу. Діє дуже просто: ви повинні замовити послугу за два дні до поїздки електронною поштою чи за добу наперед до 16.00 й оплатити її. Вартість - 13 євро за валізу (до 20 кг) за перші 4 валізи, кожна наступна додатково 2 євро. У такому разі залишаєте багаж у місці ночівлі на ресепшені до 9.00 ранку, а до 18.00 годин служба доставляє багаж до потрібного пункту призначення. Така послуга, що важливо, діє тільки з середини квітня до середини жовтня вниз по річці між Донауешинген і Регенсбургом.

А ось для поїздки без супроводу автомобіля треба скрупульозніше підійти до пакування і брати дійсно лише необхідні речі, які неважко буде за собою возити. Досвідчені велосипедисти все пакують в спеціальні баули, намети й інше туристичне спорядження. Але це суттєво сповільнює рух. Тому – враховуємо всі нюанси і плануємо!

Що треба мати з собою обов’язково

Навіть якщо розумні велосипедисти завжди подорожують з шоломом, ви повинні знати: в Австрії існує законодавча вимога щодо касок для дітей віком до 12 років (у окремих європейських країнах при їзді на велосипеді без шолома вас можуть навіть оштрафувати!). Загалом, це річ неодмінна – в спекотну погоду шолом захистить від нагрівання голову, система вентиляції в ньому дозволить навіть не перегріватися.

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Якщо ви забажаєте пройти Дунайський велосипедний шлях від Відня до Будапешта, вам слід пам’ятати, що потрібно буде їхати вдовж траси з автомобілями та вантажівками (після австрійського кордону). До всього, на цьому відрізку чимало підйомів та спусків, тож шлях буде нелегким. Саме тому тут наполегливо рекомендується їхати з дітьми, які «знають правила дорожнього руху, бажано, з 12 років». Така рекомендація є на офіційному сайті веломаршруту.

Добре рятує в такі поїздці й спеціальний велоодяг: шорти з так званими «підгузниками» та футболки, які миттєво вбирають вологу - беріть обов’язково! Не забувайте рукавички (мозолі з’являться, будьте певні), сонцезахисні креми – все це суттєво полегшить пересування.

До речі, протягом подорожі потрібно кілька разів перетинати Дунай на поромі. Так що краще мати при собі готівку (вартість паромної переправи – від 1,6 євро з дитини, 2 євро – з дорослого).

Де і що поїсти, за скільки переночувати

Плануючи подорож, як уже згадувалося, одразу бронюйте місця в хостелах чи кемпінгах, особливо, якщо ви їдете влітку – зазвичай, у теплу пору року всі подібні «точки» просто перевантажені велотуристами.

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Комфортне проживання в Німеччині та Австрії недешеве: слід орієнтуватися на 30-35 євро за добу з людини, якщо хочете спати в нормальних умовах. Найдешевші хостели, які нам вдалося знайти, студентські – 18 євро з дорослого і 16 з дитини (білизна – як в потягах «Укрзалізниці»). Крім того, варто промоніторити приватні сімейні пансіони. В одному подібному вдалося знайти нічліг за 28 євро зі сніданком, причому умови були, як удома: затишно, комфортно, ситно, тепло.

Нічліг краще шукати напряму – вивчайте містечка вздовж веломаршруту й шукайте їх у Google, тоді це коштуватиме дешевше - доба проживання на одну особу в одному і тому ж готельчику через «Букінг» і напряму може відрізнятися і на 10 євро.

Чимало туристів везуть із собою намети, спальні мішки, каремати тощо, адже система кемпінгів уздовж маршруту дуже розвинена. Тут можна зупинятися автівками, у багатьох місцях передбачені навіть зарядки для електромобілів. Вартість зупинки – від 8 євро за авто, за кожну людину окремо теж доведеться платити – від 5-8 євро. На території, зазвичай, обладнаний душ, туалет, приміщення для зберігання велосипедів, ресторанчик, навіть дитячі гойдалки тощо.

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Зупинятися на ночівлю можна і на одному, й на іншому березі Дунаю, для цього існує низка паромних переправ. Тим більше, що так ще й цікавіше!

Що і за скільки поїсти? Харчування, як і нічліг, коштує відчутно, особливо, якщо харчуєтеся в кав’ярнях, ресторанчиках тощо.

Зазвичай, поснідати можна в хостелі чи готелі, пансіоні. Вам запропонують на вибір чай, каву, дітям – какао, традиційні булочки з білого борошна «кайзерки», масло, сир, м’ясну нарізку чи паштет, варення та шоколадну пасту. Сніданок обійдеться в 3,5-8 євро.

На обід найчастіше вам запропонують традиційний німецький шніцель – це наша звична відбивна зі свинини, обсмажена в сухарях. До неї йде картопля фрі. Порції великі: нам принесли гору картоплі та два шніцелі кожен завбільшки з дві середні жіночі долоні. Коштує 8-10 євро. Півлітровий келих пива до такої доволі сухої страви аж проситься – він обійдеться ще в 3,50 євро, так, недешево… Тому пиво варто брати в супермаркеті – буде більш ніж утричі дешевше – в межах 0,8-1,2 євро за пляшку. Таким чином, обід на чотирьох нам обійшовся в понад 50 євро.

До речі, ми мали необережність замовити дітям супи, і дуже пошкодували. Річ у тім, що те, що за описом було схожим на курячий бульйон із локшиною (2,9 євро) насправді виявилося розведеним у гарячій воді кубиком із спецій, пересоленим та несмачним. А, до всього, подали його в тарілці завбільшки з… чашку для капуччино. Наїстися там не було з чого.

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Можна суттєво здешевити харчування, якщо запасатися продуктами в супермаркетах. Але пам’ятайте, якщо плануєте самі готувати, то купуйте їжу перед вихідними наперед, адже в неділю всі супермаркети Німеччини та Австрії зачинені, а в суботу працюють лише до 16.00 (лише іноді - до 18.00). При цьому не забуваємо, що живемо за європейським часом (на годину менше за київський).

У неділю відчинені тільки кав’ярні чи придорожні невеличкі приватні магазинчики, де продаються, зазвичай, вирощені власноруч господарями овочі та фрукти.

Як зекономити на проживанні та харчуванні? Якщо закупити продукти харчування в супермаркеті й готувати на примусах в кемпінгах, то можна вкластися в доволі пристойну суму: на людину доба в такому разі обійдеться в 20 євро – проживання та харчування. Перевірено!

Що можна побачити

Якщо ви нікуди не поспішаєте (а куди ви маєте спішити, перебуваючи у відпустці?), то врахуйте, що їдете спокійно, впевнено і маєте купу часу на те, щоб милуватися просто казковими пейзажами долини Дунаю та розташованими на його берегах традиційними мальовничими маленькими австрійськими містечками. Тут чимало старовинних будівель, замків, різноманітних скульптур, пам’ятних знаків, а ще – кольорових будиночків, оточених ретельно підібраними зеленими насадженнями та квітниками.

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Усвідомте велич і потужність річки, вздовж якої пролягає маршрут: Дунай протікає через десять держав – Німеччину, Австрію, Словаччину, Угорщину, Хорватію, Сербію, Румунію, Болгарію, Молдову та Україну. Жодна інша річка в світі не з’єднує стільки людей і культур!

На велосипедах, до речі, дуже зручно здійснювати екскурсії містами вздовж Дунаю. Приміром, саме так, катаючись, ми доволі швидко оглянули Пассау. Це прикордонне німецьке містечко, яке було засноване ще кельтами, слугувало укріпленням у Римський період, а з плином часу перейшло до Баварії. Місто нині вважається університетським центром, а відоме воно, насамперед, тим, що саме тут до Дунаю приєднуються річки Інн та Ільц. Виглядає це дуже гарно – річки різняться за кольором води.

Місто багате на цікаву архітектуру: завдяки італійським майстрам-будівельникам міський пейзаж має майже південний вигляд, тому Пассау часто називають «Венецією Баварії». Якщо матимете можливість, то обов’язково відвідайте центральну його частину і Собор Святого Стефана (Dom St. Stephan), в якому розташований найбільший у Європі орган. Зазвичай, на дверях храму можна знайти оголошення, коли проходитиме органний концерт чи богослужіння. Варто оглянути тут також старовинний єпископський палац, будівлю колишньої Єзуїтської колегії, старовинну ратушу.

Оскільки частина велошляху на відрізку Пассау-Відень є найбільш популярною для новачків, то в містечку можна востаннє перевірити готовність вашого обладнання, шоломів і, в разі необхідності, докупити все, чого ви ще можете потребувати. Відповідні крамнички тут – мало не на кожному кроці.

Цікавими для багатьох туристів будуть встановлені вздовж веломаршруту знаки, які символізують межі Римської імперії – саме по Дунаю свого часу проходили кордони цієї величної держави.

Наступним на нашому шляху був Лінц – столиця федеральної землі Верхня Австрія, третє найбільше місто Австрії за населенням. Місто, що має понад 1200 років історії, у середні віки входило до складу Священної Римської імперії й мало важливе торговельне значення на перехресті водного шляху по Дунаю і сухопутних шляхів з Європою.

Тут жили великий математик і астроном Йоганн Кеплер, композитор Антон Брукнер, письменник і художник Адальберт Штифтер, та багатьом цей населений пункт відомий тим, що Адольф Гітлер вважав його рідним і мріяв перетворити у зразкове місто Третього рейху. У підсумку, як центр збройної промисловості, місто було розбомблене, і зараз воно менше дивує старовинними будівлями, більше – сучасними: тут можна замилуватися, крім окремих збережених взірців старовинної архітектури, ще й сучасними скляними багатоповерхівками і популярними екобудівлями.

Наступні міста не менш цікаві, але ми їх вже не побачили – поверталися стомлені до України, адже наш лайт-велотур закінчився.

…Ми зважилися на таку поїздку і не пошкодували ані хвилини, більше того – таких яскравих і нових вражень не отримували давно! І навіть якщо не маєте велосипедів та шоломів, візьміть їх в оренду, це сьогодні цілком доступно, і виберіться в подорож. Уздовж Дунаю можна не тільки побачити багато чого нового, а й зробити те, на що хронічно бракує часу – поспілкуватися з дітьми, рідними, друзями, неспішно проїжджаючи вздовж неймовірно красивої річки. Спробуєте один раз і точно задумаєтеся, щоб повторити. Це однозначно легше зробити, коли є детальна інструкція. Гарної подорожі!

Наталія Петерварі