Ці предмети можуть стати причиною більш ретельного огляду, за результатами якого їх доведеться залишити в аеропорту.

Період різдвяно-новорічних свят зазвичай супроводжується хаосом в аеропортах по всьому світу. Люди поспішають вирушити у відпустку або на зустріч із рідними, що неминуче призводить до великих черг.

Але є ще одна проблема, яка псує мандрівникам нерви у святковий період – посилені перевірки безпеки в аеропортах.

Як пише туристичний портал Travel Off Path з посиланням на Адміністрацію транспортної безпеки США (TSA), існує п'ять святкових предметів, які найчастіше призводять до більш детального огляду пасажирів під час проходження через сканери безпеки.

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1. Святкові продукти в банках (журавлинний соус, підливи, джеми, кленовий сироп)

Хоча в деяких аеропортах Європи вже скасували обмеження на перевезення рідин у ємностях об'ємом понад 100 мілілітрів, у більшості аеропортів світу ця норма все ще діє.

Щороку в листопаді та грудні багато мандрівників стикаються з неприємностями, забуваючи "золоте правило" TSA: якщо продукт можна розлити, намастити, розпорошити, витиснути або вилити – значить, для TSA це рідина. Тверді продукти проходять контроль без проблем, а ось банки з домашнім журавлинним соусом, джеми, арахісова паста, м'які сири та пляшки з кленовим сиропом об'ємом понад 100 мл будуть негайно вилучені.

Щоб уникнути проблем, експерти радять пасажирам загорнути банки зі святковими ласощами в бульбашкову плівку, помістити в герметичний пакет і покласти в зареєстрований багаж.

2. Упаковані подарунки

Технічно TSA не забороняє перевозити упаковані подарунки в ручній поклажі, однак на практиці, якщо всередині подарункової коробки знаходяться предмети складної форми, електроніка, консерви або багатошарова упаковка, вміст якої співробітник служби безпеки не може чітко розпізнати на екрані сканера безпеки, протокол вимагає проведення ручного огляду. Це означає, що співробітнику доведеться розрізати стрічки та обгортковий папір прямо на столі для огляду – і все це на очах у натовпу нетерплячих пасажирів, які стоять за вами в черзі.

Щоб уникнути проблем, експерти радять брати з собою пакувальний папір і стрічку окремо, щоб загорнути подарунки вже після прибуття на місце.

3. Святкові снігові кулі

Оскільки на герметичній скляній кулі зазвичай не вказано об'єм рідини, співробітники служби безпеки оцінюють її розмір візуально.

Згідно з офіційними правилами TSA, провозити сніжну кулю в ручній поклажі дозволяється лише в тому випадку, якщо об'єм рідини в ній, за оцінкою співробітника, становить близько 100 мл. Це означає, що вся куля – разом із підставкою – має бути меншою за стандартний тенісний м'яч і вільно поміщатися в прозорий пакет для рідин об'ємом до 1 літра.

4. Випічка у фользі, щільні кондитерські вироби та тверді сири

Зазвичай святкові пироги, торти, печиво, брауні та м'ясні делікатеси можна без проблем перевозити в ручній поклажі. Однак щільна алюмінієва фольга, у яку часто загортають випічку, може блокувати рентгенівські промені. Крім того, на екранах сканерів щільні шматки сиру (наприклад, чеддеру), фруктові кекси або домашні солодощі виглядають як підозрілі щільні органічні маси. Їжу в такому випадку у пасажира, звичайно, не відберуть, але співробітникам служби безпеки майже напевно доведеться розкрити упаковку та провести експрес-тест на наявність слідів вибухових речовин.

Щоб уникнути зайвих клопотів, туристам радять замінити фольгу на прозору харчову плівку або використовувати прозорі пластикові контейнери з кришками.

5. Святкове вино та мініатюрні пляшечки зі спиртним

Мандрівники часто кладуть у ручну поклажу святкові напої або мініатюрні пляшечки зі спиртним (популярні подарунки до свят), через що мають проблеми. Повнорозмірні пляшки різдвяного вина, шампанського, ігристого сидру, бурбону або упаковки магазинного яєчного лікеру об'ємом понад 100 мл не можна перевозити в ручній поклажі через пункти контролю в більшості аеропортів світу, якщо вони не були придбані після проходження контролю в магазині безмитної торгівлі або в терміналі аеропорту.

Водночас, міні-пляшечки алкогольних напоїв об'ємом 50 мл дозволено перевозити через пункти контролю, якщо кожна з них зручно поміщається в пакет для рідин об'ємом до 1 літра із застібкою-блискавкою. Також важливо врахувати, що надто міцні напої (понад 70% обертів), як, наприклад, міцний зерновий спирт або деякі види рому, можуть бути заборонені до перевезення як у ручній поклажі, так і в багажі.

Як уникнути проблем під час перевірки безпеки в аеропорту

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше завзятий мандрівник Гілберт Отт закликав туристів заздалегідь готуватися до проходження сканерів безпеки в аеропорту, щоб не створювати черг.

Також проблем пасажирам можуть додати деякі предмети одягу: бюстгальтери з металевими кісточками, речі з лелітками та навіть гламурні спортивні костюми зі стразами.

Крім того, не варто брати з собою в подорож святкові петарди чи бенгальські вогні, оскільки вони найчастіше містять вибухові компоненти й суворо заборонені на більшості рейсів.

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