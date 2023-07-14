Жінок закликають не надягати в аеропорт бюстгальтери з кісточками.

Експерти з подорожей попередили, що жінки ризикують бути зупинені для додаткового огляду при проходженні перевірки на безпеку в аеропорту, якщо на них буде надітий бюстгальтер з металовмісними кісточками.

Як пише The Sun, деякі сканери в аеропортах більш чутливі до металевих компонентів в кісточках традиційних підтримуючих бюстгальтерів, що призводить до спрацьовування сканерів служби безпеки аеропорту. Щоб уникнути додаткових перевірок, мандрівницям пропонують використовувати спортивні бра або бюстгальтери з м'якою кісточкою.

При цьому експерти радять жінкам, які потрапляють в подібну ситуацію в аеропорту, відразу ж повідомити жінці-співробітниці служби безпеки про наявність бюстгальтера з кісточками, щоб уникнути незручних ситуацій і неприємних обшуків.

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"Спочатку вона, ймовірно, буде використовувати ручний металошукач, щоб побачити, де саме спрацьовує сигнал. Після цього вона може захотіти провести обшук вручну, і ви маєте повне право попросити, щоб його провели в приватній зоні. Вас не попросять роздягнутися", – зазначив експерт.

Водночас повідомляється, що бюстгальтери – це не єдиний предмет одягу, через який пасажирів можуть попросити пройти додаткову перевірку в аеропорту.

Як пояснила колишній офіцер служби безпеки на транспорті Жасмейн Вашингтон, часто у людей можуть бути проблеми через взуття – на контролі його можуть попросити зняти. Щоб прискорити процес проходження перевірки, вона радить пасажирам вибирати взуття, яку можна легко і швидко зняти. Також варто надягати під взуття шкарпетки.

Щоб прискорити процес проходження перевірки на безпеку в аеропорту, варто дотримуватися ще кількох простих правил:

1. Заздалегідь зняти з себе шарфи, ремені, верхній одяг, годинник і занадто масивні прикраси, поклавши їх в спеціальний ящик, який буде відправлений на сканування.

2. Позбутися від усіх рідин об'ємом більше 100 мл перед проходженням перевірки, також не можна мати при собі стаканчики з напоями.

3. Якщо ви везете в ручній поклажі рідкі предмети гігієни об'ємом до 100 мл, їх необхідно заздалегідь запакувати в герметичний пакет і дістати з сумки/рюкзака.

4. Ноутбуки та іншу електроніку також варто діставати з ручної поклажі перед перевіркою.

Як повідомляв УНІАН, раніше туристів попередили про підвищену завантаженість аеропортів Європи у зв'язку з початком пікового сезону літніх відпусток.

При цьому туристичні експерти розповіли, що уникнути хаосу в аеропортах цього літа можна дотримуючись кількох простих правил: не планувати занадто щільні стикування, літати тільки з ручною поклажею, подорожувати по буднях і в ранкові години.

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