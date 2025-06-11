У цей період в аеропортах спостерігається підвищений попит за меншої кількості доступних рейсів.

Літній період прийнято вважати найгіршим для подорожей, оскільки в період масових відпусток аеропорти часто не справляються з потоками пасажирів. Це призводить до величезних черг в аеропортах, затримок і навіть скасувань рейсів, а, головне, до мільйонів спалених нервових клітин мандрівників.

Однак колишня агентка на стійці реєстрації в аеропорту Ешлі Баутіста, яка тепер працює журналісткою на Daily Mirror, запевняє, що найгіршим часом для польотів літаками є не літо, а різдвяний період – і цьому є цілком логічне пояснення.

"Хочете вірте, хочете ні, але найбільш хаотичний період – різдвяні канікули. Це тому, що порівняно з піковими днями поїздок у Різдво рейсів менше", – пояснила журналістка.

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Вона зауважила, що саме в цей період занадто велика кількість людей у короткий проміжок часу прямують до аеропортів, щоб возз'єднатися зі своїми рідними в інших містах і країнах. Однак влітку польотні програми авіакомпаній зазвичай набагато ширші, тоді як взимку вони часто пропонують менший вибір рейсів.

Ешлі також додала, що для співробітників аеропортів саме різдвяний період є найбільш стресовим.

"Як колишній агент з реєстрації, я стикалася з ситуаціями, коли рейси були переброньовані, тому що авіакомпанія перепродавала місця або тому що пасажирів переводили з однієї авіакомпанії в іншу через скасування рейсів. Проте, це не гарантувало їм місце. Це була не найкраща новина, особливо в цю пору року, коли сім'ї подорожували, щоб возз'єднатися зі своїми близькими", – зазначила вона.

Колишня співробітниця аеропорту навіть згадала випадки, коли пасажирам доводилося чекати по кілька днів, поки вони не потраплять на борт літака. У гіршому випадку авіакомпанія пропонувала фінансову компенсацію тим, хто добровільно погоджувався знятися з рейсу, якщо це було необхідно.

"Отже, міф про те, що літо – найзавантаженіший сезон для поїздок за кордон, було розвінчано – принаймні, на цей момент. Якщо ви плануєте забронювати відпустку цього літа або в найближчі місяці, добре б про це знати", – підсумувала Ешлі.

Як повідомляв УНІАН, раніше найбільший бюджетний авіаперевізник Європи Ryanair попередив пасажирів про загрозу рекордних затримок рейсів цього літа.

При цьому найбільше проблем обіцяють туристам, які планують літати через аеропорти Великої Британії, Франції, Іспанії, Німеччини та Португалії.

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