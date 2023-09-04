Бортпровідники просто ненавидять грубих пасажирів на борту.

Бортпровідниця Жаклін Р розповіла, які три звички пасажирів найбільше зводять з розуму персонал літаків.

Відповідне відео вона опублікувала у своєму TikTok.

1. Зневажливе ставлення до персоналу. "Вашим бортпровідникам подобається, коли ви супер чемні, тому що нам доводиться мати справу з багатьма проблемами... Ми хочемо бути такими добрими до вас і намагаємося з усіх сил... Тож ваші бортпровідники ненавидять, коли ви грубі, тому що ми хочемо поводитися добре, тому просто будьте ввічливі. Просто посміхніться і скажіть: "Привіт, як справи?". Ми зробимо все можливе, щоб ставитися до вас добре", – розповіла вона.

2. Коли пасажири піднімаються на борт і відразу ж починають щось вимагати. "Просто попросіть нас ввічливо, і ми чесно спробуємо зробити все можливе. Просто спробуйте пам'ятати, що ми теж люди, тому все, що ми просимо, – це поводитися добре", – зазначила Жаклін.

Також вона попросила пасажирів з розумінням ставитися до того, що під час посадки на літак їм можуть відмовити в наданні певних послуг, наприклад, в доступі до вбиральні або в подачі їжі та напоїв – вони стануть доступні тільки після набору певної висоти.

3. Очікування, що бортпровідники змусять інших пасажирів помінятися з вами місцями. "Ми просимо, щоб після зльоту ви самостійно просили пасажирів помінятися місцями. Тому що насправді ми не маємо права голосу, коли мова йде про пересаджування пасажирів... Просто запитайте пасажира, який сидить на тому місці, яке вас цікавить: "Не могли б ви помінятися зі мною місцем?". І якщо вони хочуть і можуть, вони з вами поміняються. Чесно кажучи, у нас немає ніякої юрисдикції в цьому відношенні", – пояснила бортпровідниця.

Також на відео дівчина показала свою робочу рутину – від посадки на борт і сну в літаку під час занадто довгого перельоту до заселення в готель і прогулянки новим містом.

Як повідомляв УНІАН, раніше один з бортпровідників розповів, які пасажири ні за що не отримають місця біля аварійного виходу, які вважаються найкращими в літаку.

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