Авіапасажирам цілком під силу уникати здійснення вчинків, які створюють незручності іншим мандрівникам.

Експерти з туризму розповіли, що найбільше дратує попутників на борту літака.

При цьому авіапасажирам цілком під силу уникати здійснення вчинків, які створюють незручність іншим мандрівникам, пише Daily Mail.

1. Паспорт не під рукою. Коли люди біля виходу на посадку починають несамовито шукати свої документи та посадкові талони в сумках або кишенях, це може уповільнити всю процедуру посадки та розлютити пасажирів у черзі. Тому при проходженні всіх процедур в аеропорту варто точно знати, де лежать необхідні документи, і діставати їх заздалегідь.

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2. Зайві розмови. Слід категорично уникати розмов з пасажирами в навушниках, якщо в цьому немає крайньої необхідності – адже наявність навушників є достатнім свідченням того, що людина не хоче, щоб її турбували.

3. Жувальна гумка. Експерти зазначають, що багатьох пасажирів дуже дратує, коли хтось поруч голосно жує жуйку, і, тим більше, надуває бульбашки і лопає їх.

4. Виховання чужої дитини. Діти можуть бути справжнім кошмаром у літаках, але тільки батьки повинні мати справу зі своєю дитиною. Тому якщо вам під час подорожі доставляє незручність стороння дитина, наприклад, б'є по спинці вашого крісла або зачіпає вас ногами, варто ввічливо звернутися до її батьків, якою б великою не була спокуса розібратися з надокучливим дитям самостійно. Якщо це не спрацює, то слід звернутися до бортпровідника і попросити його вирішити проблему.

5. Подяка тільки пілоту. Пасажирів закликають дякувати всім працівникам на борту літака, а не тільки командира екіпажу. Борпровідники відзначають, що їх дуже засмучує, коли при висадці з літака вони прощаються з пасажирами за протоколом, а ті їх ігнорують. Ще гірше, коли вони при цьому говорять слова подяки тільки пілоту.

6. Флірт з персоналом. Бортпровідники неодноразово скаржилися, що це одна з речей, яку вони найбільше ненавидять. Персонал літака зобов'язаний ввічливо і привітно спілкуватися з пасажирами за протоколом, і це абсолютно не варто розцінювати як сигнал до чогось більшого, намагаючись попросити номер телефону або відпустити непристойні фрази.

7. Надмірне вживання алкоголю. Ніхто не любить п'яних людей на борту літаків, адже часто вони поводяться занадто гучно, а також можуть піти на конфлікт з іншими пасажирами і персоналом. Але навіть якщо агресії немає, з п'яним пасажиром все одно може бути дуже важко. Він може втратити свідомість, заснути на чиємусь плечі або постійно змушувати людей вставати, щоб пропустити його туалет.

Як повідомляв УНІАН, раніше Євроконтроль, який відповідає за управління повітряним рухом в Європі, попередив про підвищену завантаженість аеропортів регіону в зв'язку з початком пікового сезону літніх відпусток.

У свою чергу туристичні експерти розповіли, як уникнути хаосу в аеропортах цього літа. Серед іншого, мандрівникам радили уникати коротких стикувань, літати тільки з ручною поклажею, подорожувати по буднях і в ранкові години.

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