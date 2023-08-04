Далеко не всім пасажирам дозволяється сидіти біля аварійного виходу в літаку.

Багато мандрівників знають, що найкращі місця в економ-класі літака – це ряди біля аварійного виходу, адже там у них є додатковий простір для ніг. Крім того, аварійні виходи часто знаходяться над крилами, де турбулентність не така страшна, як в інших частинах літака.

Тим не менш, є кілька категорій людей, які не можуть користуватися привілеєм сидіти на цих спеціальних місцях економ-класу. Справа в тому, що існують досить суворі правила щодо того, хто може і хто не може сидіти на цих місцях – і справа не в дискримінації, а в правилах безпеки, пише The Sun з посиланням на одного з бортпровідників.

За його словами, ці правила не відносяться до конкретної авіакомпанії, вони розроблені Управлінням цивільної авіації. Введені ці правила на випадок того, якщо під час польоту виникне надзвичайна ситуація, і тоді буде потрібно якомога швидше відкрити аварійний вихід і евакуювати пасажирів. Зробити це повинні будуть люди, що сидять в аварійному ряду.

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Кому не можна сидіти біля аварійного виходу в літаку

1. Люди з інвалідністю або ментальними проблемами. Якщо фізичні або розумові особливості пасажира заважають йому швидко пересуватися, бортпровідники зобов'язані пересадити його на інше місце.

2. Пасажири зі значними порушеннями зору або слуху. Необхідно, щоб люди біля аварійних виходів швидко реагували на інструкції.

3. Пасажири похилого віку і люди невідповідних фізичних розмірів. Зазвичай пасажирів біля аварійних виходів попереджають, що в разі аварійної ситуації вони повинні будуть відкрити аварійний вихід – для цього потрібні не тільки швидкість, але і певні фізичні зусилля.

4. Діти. Навіть якщо вони летять в супроводі дорослих. Очевидно, що покладати на дітей відповідальність за безпеку інших пасажирів – це дуже погана ідея.

5. Пасажири з тваринами. Домашній улюбленець може вплинути на швидкість пасажира при реагуванні на надзвичайну ситуацію. Тварина також може блокувати інших людей, які намагаються вийти через вихід, тому краще, щоб вони сиділи в іншому місці.

Додамо, що пасажири, які сидять на аварійних рядах, зобов'язані на час взльоту та посадки класти на верхні полиці всі свої речі, в тому числі верхній одяг та невеличкі сумочки, щоб руки були вільні. Також вони не мають права залишати ручну поклажу під сидіннями.

Як повідомляв УНІАН, раніше колишній пілот Ханс Маст розкрив своє золоте правило польоту, яке, на його думку, може врятувати життя пасажира в разі надзвичайної ситуації в літаку.

Також експерти розповіли, як підвищити свої шанси на виживання в авіакатастрофі. Зокрема, зробити це можна за допомогою правильного підбору гардеробу і ще декількох корисних звичок.

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