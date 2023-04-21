Туристичні експерти прогнозують, що майбутній літній сезон стане одним з найбільш завантажених за всю історію спостережень.

Авіаперевезення минулого літа були затьмарені затримками і скасуваннями рейсів, втратою багажу та хаосом в аеропортах, оскільки попит на поїздки різко зріс після зняття обмежень часів пандемії коронавірусу та відновлення звичного туризму по всьому світу.

При цьому туристичні експерти прогнозують, що майбутній літній сезон стане одним з найбільш завантажених за всю історію спостережень, оскільки попит на поїздки продовжує зростати. Замовлення на міжнародні рейси вже зросли більш ніж на 30% порівняно з минулим роком, пише Travel Off Path.

При цьому у Федеральному авіаційному агентстві США прогнозують збільшення затримок рейсів цього літа на 45% через брак кадрів, адже багато авіакомпаній і аеропортів по всьому світу досі не повернули потужності на рівні до пандемії.

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Як мандрівники можуть підготуватися до авіаперельоту цього літа

1. Намагайтеся уникати коротких стикувань. За можливості уникайте бронювання рейсів з пересадкою цього літа. Якщо ваш рейс передбачає пересадку, спробуйте збільшити час стикування. Через рекордні затримки рейсів, які очікуються цього літа, мандрівники з короткими пересадками ризикують пропустити другий рейс.

2. Подорожуйте тільки з ручною поклажею. Через хаос в аеропортах підвищується ризик втрати багажу. Також процес здачі багажу може бути досить тривалим. Тому беріть з собою тільки ручну поклажу, щоб заощадити час і нерви в аеропорту. Ось кілька корисних порад.

3. Літайте першим рейсом дня. Бронювання ранкових рейсів – один із найкращих способів захистити себе від затримок та скасування рейсів. Згідно з даними Міністерства транспорту США, 86% рейсів, що вилітають з 6:00 до 7:00, прибувають вчасно, і тільки 66% рейсів, що вилітають з 22:00 до 23:00, відбуваються без затримок.

4. Подорожуйте по буднях, щоб літати дешевше. За статистикою, найдешевші дні тижня для польотів – вівторок і середа. Рейси у вихідні дні, як правило, дорожчі.

5. Вивчайте авіакомпанії перед бронюванням. Таким чином ви зможете визначити, які авіаперевізники частіше за інших скасовують або переносять рейси.

Як повідомляв УНІАН, раніше генеральний директор ірландського лоукостера Ryanair Майкл О'Лірі попередив, що цього літа варто очікувати підвищення цін на авіаквитки. За його словами, цього року багато європейських авіакомпаній не додали потужностей, незважаючи на підвищення попиту після пандемії, через що ціни на авіаквитки залишаються високими.

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