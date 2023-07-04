Туристам розповіли про найбільш завантажені аеропорти Європи цього літа.

Євроконтроль, що відповідає за управління повітряним рухом в Європі, попередив про підвищену завантаженість аеропортів регіону в зв'язку з початком пікового сезону літніх відпусток. Вплинула на це і війна в Україні.

Як пише The Sun, серйозні перевантаження трафіку очікуються в багатьох ключових аеропортах Європи, що може призвести до затримок рейсів, особливо у вихідні дні та по п'ятницях протягом усього літнього періоду.

"Цього літа в Європі буде складно, оскільки у нас менше доступного повітряного простору через війну в Україні та військові потреби", – пояснив генеральний директор Євроконтролю Рауль Медіна.

Як уточнює Express, повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну призвело до скорочення безпечного повітряного простору в Європі на 20%.

При цьому Медіна закликав керівництво аеропортів зробити внесок в поліпшення ситуації, зокрема, забезпечивши їх достатньою кількістю персоналу, щоб уникнути черг на контролі та дотримуватися графіків.

Топ-10 найбільш завантажених аеропортів Європи влітку 2023 року

1. Реймс (Франція).

2. Марсель (Франція).

3. Афіни (Греція).

4. Будапешт (Угорщина).

5. Лондон (Велика Британія) – аеропорти Лутон (LTN), Станстед (STN) і Гатвік (LGW).

6. Барселона (Іспанія) – аеропорт Барселона Ель-Прат.

7. Брюссель (Бельгія) – аеропорт Шарлеруа.

8. Нікосія (Кіпр) – аеропорти Ларнака (LCA) і Пафос (PFO).

9. Варшава (Польща) – Варшавський аеропорт імені Шопена (WAW) та аеропорт Варшава-Модлін (WMI).

10. Загреб (Хорватія).

Як повідомляв УНІАН, раніше туристичні експерти розповіли, як уникнути хаосу в аеропортах цього літа. Серед іншого, мандрівникам радили уникати коротких стикувань, літати тільки з ручною поклажею, подорожувати по буднях і в ранкові години.

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