Wizz Air запустив знижки 20% на всі рейси до Польщі

Акційна ціна діє на "польські" рейси до 30 червня при бронюванні 29 травня.

Угорський лоукостер Wizz Air запустив одноденні знижки 20% на всі рейси авіакомпанії з/до Польщі при бронюванні 29 травня 2018 року.

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Як повідомляється на сторінці авіакомпанії в Facebook, спеціальна пропозиція від Wizz Air діє з 00:00 до 23:59 29 травня за центрально-європейським часом (-1 година різниці з Києвом). При цьому поїздки за акційною ціною мають бути виконані до 30 червня 2018 року. Водночас акційна ціна дійсна тільки при бронюванні на офіційному сайті компанії або в її мобільному додатку.

Зазначимо, наразі авіакомпанія Wizz Air здійснює рейси до Польщі з таких аеропортів України: з Києва до Варшави, Вроцлава, Гданська, Катовіце, Любліна та Познані; зі Львова - до Вроцлава, Гданська та Катовіце; з Харкова - до Катовіце (з 20 червня 2018 року).

Як повідомляв УНІАН, нещодавно лоукостер Wizz Air вперше виконав рейс в Україну на своєму найбільшому літаку.