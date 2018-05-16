Лоукостер Wizz Air вперше виконав рейс в Україну на своєму найбільшому літаку (фото)

До теперішнього моменту Wizz Air використовував на рейсах в Україну лише180-місцеві авіалайнери А320.

Лоу-кост Wizz Air увечері 15 травня вперше виконав рейс на своєму найбільшому літаку Airbus A321 в Україну.

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Як передає avianews.com, випущений в 2018 році 230-місцевий авіалайнер з бортовим номером G-WUKC, зареєстрований на нещодавно створений британський підрозділ бюджетника, виконав рейс з лондонського аеропорту Лутон у Львів і назад.

«З Лондона сьогодні прилетів А321, оскільки завантаження на Лондон — 202 пасажира, з Лондона — 154. Цей рейс таки не даремно так довго просили, хотіли і чекали у Львові», — повідомила гендиректор аеропорту Львів Тетяна Романовська.

До теперішнього моменту Wizz Air використовував на рейсах в Україну тільки 180-місцеві авіалайнери А320.

Раніше заступник гендиректора компанії «Майстер-Авіа», яка керує аеропортом Жуляни, Валерій Поліщук повідомив, що Wizz Air з червня задіює А321 на рейсах з Києва. Зараз бюджетник базує в Жулянах два літака А320, а третій борт буде переданий на київську базу в червні.