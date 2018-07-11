Через часті затримки чартерних рейсів Join UP! скоротив польотну програму до Туреччини

Польотна програма до Туреччини взагалі буде припинена з регіональних аеропортів Вінниці, Рівного, Кривого Рогу та Херсону.

Туроператор Join UP! скорочує польотну програму до Туреччини через часті затримки і перенесення чартерних рейсів, повідомила прес-служба туроператора.

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«У відповідь на ситуацію з частими затримками і перенесеннями чартерних рейсів авіакомпаній на замовлення туроператора Join UP!, компанія ухвалила рішення скоротити польотну програму до Туреччини. Цей крок допоможе знизити навантаження на флот авіаперевізників, яке утворилося через щільний графік перельотів, максимальне використання літаків у розпал туристичного сезону і відсутність вільних літаків у авіакомпаній для підмін у разі збоїв у розкладі», - йдеться в повідомленні.

У туристичній компанії очікують, що зменшення кількості рейсів дозволить вирівняти розклад авіакомпаній і попередити тривалі очікування і незручності для туристів.

Зокрема, починаючи з 11 липня, туроператор поступово скоротить прямі перельоти до Туреччини з таких міст: Київ, Вінниця, Рівне, Кривий Ріг, Херсон, Одеса і Харків.

Усього в період з 11 по 26 липня польотна програма до Туреччини скоротиться на 13 рейсів на тиждень. Туристи, які вилітали з Києва, вилетять на курорти іншими рейсами туроператора, в ті самі дати з того самого міста. Туристам з Харкова і Одеси запропонують найближчі доступні рейси в цих містах або рейси з інших міст.

За інформацією Join UP!, польотна програма до Туреччини буде припинена з регіональних аеропортів Вінниці, Рівного, Кривого Рогу та Херсону. Зміни торкнуться 1010 туристів, рейси яких потрапили під скорочення (Вінниця - 249 осіб, Кривий Ріг - 282 особи, Рівне - 115 осіб, Херсон - 364 особи). Цим туристам компанія запропонує виліт найближчим до них рейсом з іншого міста або 100% повернення коштів.

«Ми щиро шкодуємо, що ми не виправдали очікування наших туристів, чиї рейси на відпочинок або додому затримуються. Щоб виправити ситуацію, ми скорочуємо кількість польотів і очікуємо, що це стабілізує розклад. Ми просимо вибачення у туристів і турагентів, які опинилися разом з нами в цій ситуації. Ми будемо працювати над тим, щоб повернути вашу довіру», - цитуються в повідомленні слова генерального директора Join UP! Юрія Альби.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня туроператор Join UP! ухвалив рішення про скорочення польотів до Іспанії через те, що почастішали несправності і регулярні затримки вильотів з боку авіакомпаній YanAir і Bravo Airways.