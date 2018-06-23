Замінили пілотів, а не літак: з Одеси до Барселони нарешті вилетіли туристи (відео)

Чартерний рейс, який через технічні несправності літака, був вимушений повернутися назад до Одеси, нарешті вилетів на іспанський курорт.

Рівно о 18:47 літак з Одеси в Барселону піднявся в повітря. Щоправда ще раз піднятися на борт не ризикнули близько 20 осіб. Вони поїхали додому, а 100 осіб вирішили не втрачати свої путівки.

Читайте такожВ Одесі через несправність посадили чартерний літак до Барселони (відео)

Як йдеться в сюжеті ТСН, безпосередньо перед зльотом біля літака кружляли техніки. Авіакомпанії YanAir для виконання цього рейсу довелося замінити екіпаж і капітана судна, а от літак лишили той же. Туркомпанія, яка відправляла людей на відпочинок, наполягала, що літак справний.

Саме цим літаком в Одесу мають повернутися одесити, які застрягли в Барселоні.

Як повідомляв УНІАН, до міжнародного аеропорту «Одеса» після вильоту до Барселони через несправність обладнання вимушено повернувся літак з пасажирами. Як повідомили УНІАН в аеропорту, чартерний рейс YE2301 «Одеса-Барселона» було заплановано на 5.00 суботи. Рейс виконується спільно компанією YanAir і оператором Join Up. Виліт було здійснено з більш як годинним запізнення - о 6.04, але через деякий час літак повернувся до Одеси.