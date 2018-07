До України повернули понад сотню туристів, що «застрягли» в Тунісі

Літак з українцями приземлився в аеропорту «Київ» увечері 7 липня.

До України успішно повернули сотню туристів туроператора «Оазис» та 59 туристів туроператора Join UP!, які затрималися в Тунісі через інцидент між Bravo Airlines та «Оазисом».

Про це повідомляється в прес-релізі компанії Join UP!. Відзначається, що туорператор разом зі SkyUP Airlines запустили чартерні перевезення в Туніс і вивезли туристів. Перший рейс Київ-Монастир відправив на відпочинок 184 туриста вранці 7 липня.

«Зворотним рейсом Монастир-Київ, який приземлився в аеропорту «Київ» 7 липня о 17:15, SkyUP Airlines і Join UP! перевезли до України 100 туристів туроператора «Оазис» і 59 туристів Join UP!, які затрималися в Тунісі через інцидент між Bravo Airlines і туроператором «Оазис». Туристи Join UP! мали повернутися з відпочинку 4-5 липня, але після скасування рейсу компанії Bravo Airlines туроператор Join UP! вирішив забрати їх в Україну вже власним чартерним рейсом компанії SkyUP Airlines, запуск якого був запланований на 07 липня 2018 року», - йдеться в повідомленні.

Стверджується, що на цей час компанія Join UP! за свій рахунок продовжила тури своїм туристам.

Надалі рейси чартерної програми Join UP! до Тунісу відбуватимуться двічі на тиждень: кожної середи та суботи.

Як повідомляв УНІАН, інформація про масову затримку авіарейсів з вильотом туристів на відпочинок і їх поверненням назад на батьківщину почала з'являтися з 27 червня. Спочатку близько 300 українських туристів не могли вилетіти до Харкова з аеропорту імені Хабіба Бургиби, який розташований в місті Монастір (Туніс). Аналогічна ситуація виникла з поверненням туристів з Миколаєва, які не змогли вчасно вилетіти з Грузії. Проблеми виникли також у українців, які відпочивали в Албанії і на іспанській Мальорці.