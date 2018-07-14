У Гройсмана готуються посилити відповідальність туроператорів

За словами глави уряду, ситуації навколо туристичних компаній - «це серйозний дзвінок», який говорить про проблеми в галузі.

В уряді розробляють пропозиції щодо посилення відповідальності за порушення у туристичній діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, відповідаючи на питання народного депутата України Анни Романової (фракція «Самопоміч») щодо колапсу на туристичному ринку.

Романова зазначила, що більше 2 тисяч людей «стали жертвами туроператорів-шахраїв, які продали турпутівок більше, ніж є авіамісць». Вона зазначила, що, за офіційними даними Державної авіаційної служби України, лише за перший квартал 2018 року «спостерігалося близько 3 тисяч затримок авіарейсів».

У відповідь прем’єр-міністр нагадав, що туристичні компанії, які надавали неякісні послуги, є приватними.

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Водночас, за його словами, ситуації навколо туристичних компаній - «це серйозний дзвінок», який говорить про проблеми в галузі. «93% повітряних суден літають вчасно, але навіть ті 7% (літаків, які затримуються – УНІАН) - це величезна кількість, яка впливає і на якість, і на плани українських громадян», - зазначив Гройсман.

Він додав, що, коли почалися проблеми в туристичній галузі у зв’язку з перевезенням людей, він дав доручення першому віце-прем’єр-міністру України створити робочу групу для їх вирішення.

За його словами, ця робоча група має «внести пропозиції щодо посилення відповідальності за туристичну діяльність».

Гройсман наголосив, що уряд працює над тим, яким чином посилити відповідальність і зробити більш жорсткі умови для ведення туристичного бізнесу.