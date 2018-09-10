Складено рейтинг найбільш популярних країн серед туристів

У п'ятірку також увійшли Китай (60,7 млн осіб) і Італія (58,3 млн туристів).

Всесвітня туристична організація представила доповідь, у якій оприлюднила топ найпопулярніших країн серед туристів.

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Перше місце зайняла Франція. Цю країну відвідали 86,7 млн туристів. Трохи відстала від неї курортна Іспанія – 81,8 млн осіб і друга позиція. На третій позиції – США (75,9 млн туристів), передає Главред.

У п'ятірку також увійшли Китай (60,7 млн осіб) і Італія (58,3 млн туристів).

Що стосується найбільш швидкозростаючих туристичних напрямків, то цей топ очолив Єгипет (зростання на 55,1%). На другій сходинці опинився Того (46,7%), а на третій - Сан-Марино (31,1%).

При цьому зазначається, що показники міжнародного туризму ростуть. Так, за 2017 рік у порівнянні з роком раніше кількість туристичних поїздок збільшилася на 6,8%.

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