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Складено рейтинг найбільш популярних країн серед туристів

11:13, 10 вересня 2018
Новини туризму
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Ілюстрація \ REUTERS

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Перше місце зайняла Франція. Цю країну відвідали 86,7 млн туристів. Трохи відстала від неї курортна Іспанія – 81,8 млн осіб і друга позиція. На третій позиції – США (75,9 млн туристів), передає Главред.

У п'ятірку також увійшли Китай (60,7 млн осіб) і Італія (58,3 млн туристів).

Що стосується найбільш швидкозростаючих туристичних напрямків, то цей топ очолив Єгипет (зростання на 55,1%). На другій сходинці опинився Того (46,7%), а на третій - Сан-Марино (31,1%).

При цьому зазначається, що показники міжнародного туризму ростуть. Так, за 2017 рік у порівнянні з роком раніше кількість туристичних поїздок збільшилася на 6,8%.

Як повідомляв УНІАН, Україна стала одним із лідерів списку найбільш хворих націй Європи, а причиною є зловживання алкоголем, неправильне харчування, малорухливий спосіб життя і важке фінансове становище більшості громадян.

Амстердам очолив рейтинг найбільш здорових міст світу. При складанні рейтингу враховувалися такі критерії, як середня тривалість життя, рівень забруднення повітря та води.

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Теги: #рейтинг#туристи