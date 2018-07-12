Де дешевше засмагати: стало відомо, скільки коштує година Сонця в європейських містах

У літні місяці найвигідніше засмагати в Стамбулі (Туреччина), а також на грецькому острові Крит.

Дослідники вирішили порахувати, скільки в середньому коштує година сонця в різних містах Європи.

Результати рейтингу The European Sunshine Index опублікував онлайн-сервіс Compare the Market, повідомляє Express.

Експерти проаналізували 25 популярних туристичних напрямів і з'ясували, які європейські міста можуть надати туристам більше сонця за меншу суму.

Для аналізу відпочинку тривалістю тиждень були використані середня вартість авіаперельоту для родини з чотирьох осіб, ціна за найдешевший з доступних тризіркових готелів, а також середня кількість сонячних годин на добу за останні 30 років.

Виявилося, що в літні місяці найвигідніше засмагати в Стамбулі (Туреччина), а також на грецькому острові Крит.

Так, година сонця в Стамбулі у червні коштує близько 13 євро (400 гривень за поточним курсом НБУ) і близько 16 євро (492 грн) в серпні. У той же час, година сонця на Криті в липні обійдеться мандрівникам у приблизно 13 євро.

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Також, Родос став найдешевшим сонячним місцем у грудні. Вартість години сонця у цей період становить 27 євро (830 гривень), трохи більше ціна в Римі (28 євро), на Санторіні і в Барселоні (по 30 євро).

Година сонця на острові Крит виявилася ще найдешевшою навесні. Так, у травні його ціна складає всього 8 євро (близько 246 гривень), що є найнижчою ціною з усіх 25 проаналізованих місць.

А за найкращим зимовим сонцем у період з листопада по січень рекомендується придивитися до грецького Родосу - де за сонячну годину доведеться викласти 13 євро в січні. Трохи дорожче в січні на Санторіні (14 євро), Майорці і Тенеріфе (по 15 євро).

У цілому, середньорічна ціна на Криті все ж лідирує в порівнянні зі Стамбулом - 20 євро проти 21. У Римі та на Санторіні середньорічна вартість години сонця становить 22 євро. На Майорці - 23 євро. У Барселоні і Флоренції - 24, а на Криті, Ібіці і Тенеріфе - 26 євро.

Найдорожчим по середньорічний вартості виявився Санкт-Петербург - там година сонця обійдеться у 81 євро. За ним ідуть Дублін (71 євро), Краків (61 євро), Париж (59), Амстердам (44).

Зазначається, що для проведення досліджень використовувалася низка популярних серед мандрівників сервісів. Так, для пошуку дешевих авіаквитків для родини з 4 осіб використовувався Skyscanner. Пошук найдешевших із вільних 3-зіркових готелів проводився через портал Booking.com.

Інформація збиралася при подорожі з кожної європейської столиці до місця призначення. При зборі даних враховувався 7-денний період кожної другого тижня місяця з неділі по неділю.