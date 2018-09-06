Українці стали найбільш хворою нацією в Європі - виною тому погане харчування, бідність і лінь

Українці в середньому живуть на 10-12 років менше, ніж європейці. Причому з року в рік здоров'я середньостатистичного українця погіршується.

Українці стали трохи довше жити і менше палити, і на цьому позитивні новини про здоров'я нації закінчуються. Пияцтво, неправильне харчування, малорухливий спосіб життя і порожні гаманці виводять Україну в лідери списку найбільш хворих націй Європи і світу.

Про це йдеться в матеріалі видання "Новое время".

Україна у рейтингу здоров'я від ВООЗ займає сумне 97-е місце з 156, пропустивши вперед не тільки розвинені західні країни, але і весь колишній СРСР: Білорусь знаходиться на 54-й позиції, Росія — на 73-му, Молдова — на 75-й. Гірше, ніж в українців, здоров'я та медобслуговування тільки у жителів бідних арабських країн, Африки та Афганістану.

Українці в середньому живуть на 10-12 років менше, ніж європейці. Причому з року в рік здоров'я середньостатистичного українця погіршується. Найбільше українці страждають від хвороб системи кровообігу, органів дихання, травлення, сечостатевої системи.

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У трійці найбільш нездорових регіонів Київ, Дніпропетровська та Івано-Франківська області, де медики фіксують найвищий рівень захворюваності цими недугами. Серцево-судинні захворювання є причиною 68% смертей в Україні, і це вдвічі більше, ніж в країнах ЄС.

Причина прогресуючої недуги — зростаюча бідність населення, погана екологія, стреси, а також неякісне харчування.

Причини поганого здоров'я українців варто насамперед шукати в їхніх тарілках, впевнений Михайло Гриньов, заступник головного лікаря Олександрівської лікарні, провідної клініки в столиці.

"Убоге незбалансоване харчування, а також погана питна вода — причини багатьох хвороб. Дорогі м'ясо і овочі співвітчизники замінюють дешевими макаронами, крупами та картоплею, а також шкідливими жирами, що призводить до порушення вуглеводного обміну і надмірної ваги. А це один з основних факторів розвитку артеріальної гіпертензії, діабету та інших захворювань. Наступний крок у цьому ланцюжку — інфаркти та інсульти", - пояснює лікар.

Повний текст статті читайте в журналі "Новое время".

Як повідомляв УНІАН, у Раді повідомили, що гроші для лікування українців за кордоном закінчилися ще в травні. Для лікування громадян України за кордоном у бюджеті на поточний рік необхідно передбачити додатково 302 млн грн.