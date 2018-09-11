Emirates підвищує ціни на квитки з вильотом з України

Причиною такого рішення називається тривале зростання цін на нафту.

Emirates з 12 вересня підвищить ціни на квитки на всі свої міжнародні напрямки, в тому числі з вильотом з України.

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Про це йдеться в розсилці авіакомпанії для агентств, передає avianews.com. Причиною такого рішення називається тривале зростання цін на нафту.

Тарифи з вильотом з України будуть підвищені на $30 в обидві сторони для економ-класу і на $200 в обидві сторони для бізнес і першого класів.

Emirates продає квитки під своїм кодом з вильотом з Києва і Одеси, однак фактичним перевізником на маршрутах Київ-Дубай та Одеса-Дубай виступає авіакомпанія flydubai, яка підвозить пасажирів в Дубай для подальшої пересадки на рейси Emirates.

При цьому мандрівникам, які купили квитки у Emirates, на борту flydubai надається безкоштовне харчування і норма багажу, передбачена правилами Emirates.

Як повідомляв УНІАН, з 28 жовтня flydubai має намір перевести всі свої київські рейси з аеропорту Жуляни в термінал D аеропорту Бориспіль. Причину такого рішення в авіакомпанії не назвали.